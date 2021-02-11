Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.02.21)

Прогноз Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс (12 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс 12-го февраля

12-го февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз примет соперника по национальному первенству ЛИУ Шаркс.



В последней встрече баскетбольных клубов Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз и ЛИУ Шаркс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 12-го февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 03:00 по МСК.



Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз и ЛИУ Шаркс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 12-го февраля. Ее начало будет в 03:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз

Летом баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



ЛИУ Шаркс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу ЛИУ Шаркс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NCAA, Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс

На 12-го февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба ЛИУ Шаркс удалось одержать победу у себя дома.



Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.02.21)

Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз

В последние годы Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

ЛИУ Шаркс

В прошлом месяце баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12-го февраля, и в его рамках состоится поединок Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз — ЛИУ Шаркс: снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером ЛИУ Шаркс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

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Долгое время баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба ЛИУ Шаркс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб ЛИУ Шаркс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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