Прогноз Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз (13 февраля), ставки и коэффициенты

Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. Прогноз, ставки на матч (13.02.21)

13.02.2021 в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш примет соперника по национальному первенству Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Сейнт Франсис Ред Флэш – Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз, запланированный на 13.02.2021. Баскетболисты появятся на площадке в 00:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз:

В 00:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Сейнт Франсис Ред Флэш и Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 13.02.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Сейнт Франсис Ред Флэш, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Сейнт Франсис Ред Флэш

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Сейнт Франсис Ред Флэш уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

В составе баскетбольного клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Главный тренер баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш пообещал, что 13.02.2021 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 00:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. Прогноз, ставки на матч(13.02.21)

Сейнт Франсис Ред Флэш

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

После того, как баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз, который должен пройти 13.02.2021 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сейнт Франсис Ред Флэш — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сейнт Франсис Ред Флэш проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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