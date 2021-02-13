Михаил Студенный — Алекс Чан. Прогноз, ставки на матч(14.02.21)

Прогноз Михаил Студенный — Алекс Чан (14-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Михаил Студенный — Алекс Чан 14-го февраля 2021 года

14-го февраля 2021 года в 00:55 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Pro Tour, в котором на корт выйдут Михаил Студенный , а противостоять в этом поединке будет Алекс Чан.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Михаил Студенный — Алекс Чан можно будет вплоть до 00:55 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 14-го февраля 2021 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Михаил Студенный и Алекс Чан еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Михаил Студенный — Алекс Чан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Михаил Студенный имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 14-го февраля 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Алекс Чан. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 00:55. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Михаил Студенный имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Михаил Студенный

Михаил Студенный отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Михаил Студенный проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Михаил Студенный проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Михаил Студенный играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Михаил Студенный больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Алекс Чан

На этом турнире Алекс Чан выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Алекс Чан снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Алекс Чан чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Алекс Чан уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Алекс Чан зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Daily Pro Tour, Михаил Студенный — Алекс Чан

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Михаил Студенный — Алекс Чан. Прогноз, ставки на матч(14.02.21)

Михаил Студенный

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Михаил Студенный, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Михаил Студенный уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Михаил Студенный старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Михаил Студенный, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Михаил Студенный не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Михаил Студенный все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Михаил Студенный точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Алекс Чан

Выступать в зале Алекс Чан не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Алекс Чан старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Алекс Чан принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Алекс Чан демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Алекс Чан даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Алекс Чан хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Михаил Студенный — Алекс Чан Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Михаил Студенный и Алекс Чан начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Михаил Студенный и Алекс Чан показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Михаил Студенный и Алекс Чан провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Михаил Студенный и Алекс Чан действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Михаил Студенный — Алекс Чан: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Михаил Студенный имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Михаил Студенный и Алекс Чан отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алекс Чан в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Михаил Студенный превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алекс Чан сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Михаил Студенный гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михаил Студенный — Алекс Чан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Михаил Студенный и Алекс Чан букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Михаил Студенный и Алекс Чан проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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