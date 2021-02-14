Бузкова/Соррибес-Тормо — Биррелл/Гадеки: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Бузкова/Соррибес-Тормо — Биррелл/Гадеки (15 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бузкова/Соррибес-Тормо — Биррелл/Гадеки 15 февраля

15 февраля в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Бузкова/Соррибес-Тормо , а противостоять в этом поединке будет Биррелл/Гадеки.



Теннисное противостояние Бузкова/Соррибес-Тормо — Биррелл/Гадеки пройдет 15 февраля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 04:00 по московскому времени. Хотя Бузкова/Соррибес-Тормо и Биррелл/Гадеки уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Биррелл/Гадеки.



Бузкова/Соррибес-Тормо — Биррелл/Гадеки. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 15 февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Бузкова/Соррибес-Тормо и Биррелл/Гадеки. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 04:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Бузкова/Соррибес-Тормо имеет на своем счету три победы, Биррелл/Гадеки может похвастаться четырьмя.

Бузкова/Соррибес-Тормо

В этом сезоне Бузкова/Соррибес-Тормо демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Бузкова/Соррибес-Тормо снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Бузкова/Соррибес-Тормо является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Бузкова/Соррибес-Тормо не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Бузкова/Соррибес-Тормо еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Биррелл/Гадеки

Нынешняя форма, которую демонстрирует Биррелл/Гадеки еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Биррелл/Гадеки постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Биррелл/Гадеки пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Биррелл/Гадеки не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Биррелл/Гадеки не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Бузкова/Соррибес-Тормо — Биррелл/Гадеки

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Прогноз и ставка на матч Бузкова/Соррибес-Тормо — Биррелл/Гадеки 15 февраля

Бузкова/Соррибес-Тормо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бузкова/Соррибес-Тормо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бузкова/Соррибес-Тормо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бузкова/Соррибес-Тормо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бузкова/Соррибес-Тормо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бузкова/Соррибес-Тормо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бузкова/Соррибес-Тормо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бузкова/Соррибес-Тормо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Биррелл/Гадеки

Несмотря на свой молодой возраст, Биррелл/Гадеки демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Биррелл/Гадеки уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Биррелл/Гадеки станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Биррелл/Гадеки, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Биррелл/Гадеки умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Биррелл/Гадеки имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Бузкова/Соррибес-Тормо — Биррелл/Гадеки Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бузкова/Соррибес-Тормо и Биррелл/Гадеки. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бузкова/Соррибес-Тормо — Биррелл/Гадеки: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бузкова/Соррибес-Тормо и Биррелл/Гадеки, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бузкова/Соррибес-Тормо сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Биррелл/Гадеки имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бузкова/Соррибес-Тормо – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бузкова/Соррибес-Тормо и Биррелл/Гадеки на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бузкова/Соррибес-Тормо — Биррелл/Гадеки. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бузкова/Соррибес-Тормо и Биррелл/Гадеки, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-356509-prognozy-i-stavki-na-match-mark-pashukevich-pavel-leonchik-15-02-21/