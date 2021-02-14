Прогноз Варвара Лепченко — Даниэль Роуз Коллинз (15-го февраля), ставки и коэффициенты

Варвара Лепченко — Даниэль Роуз Коллинз. Прогноз, ставки на матч. WTA (15.02.21)

15 февраля в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Варвара Лепченко , а противостоять в этом поединке будет Даниэль Роуз Коллинз.



Теннисное противостояние Варвара Лепченко — Даниэль Роуз Коллинз пройдет 15 февраля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 06:00 по московскому времени. Хотя Варвара Лепченко и Даниэль Роуз Коллинз уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Даниэль Роуз Коллинз.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Варвара Лепченко — Даниэль Роуз Коллинз:

Теннисный поединок Варвара Лепченко — Даниэль Роуз Коллинз запланирован организаторами турнира на 15 февраля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 06:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Варвара Лепченко и Даниэль Роуз Коллинз встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Варвара Лепченко имеет три победы при одном поражении.

Варвара Лепченко

На данный момент Варвара Лепченко является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Варвара Лепченко однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Варвара Лепченко демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Варвара Лепченко хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Варвара Лепченко часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Даниэль Роуз Коллинз

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Даниэль Роуз Коллинзв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Даниэль Роуз Коллинз играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Даниэль Роуз Коллинз держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Даниэль Роуз Коллинз демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Даниэль Роуз Коллинз находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Варвара Лепченко» — «Даниэль Роуз Коллинз»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Варвара Лепченко и Даниэль Роуз Коллинз впервые будут встречаться между собой. Если Варвара Лепченко уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Даниэль Роуз Коллинз пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Варвара Лепченко демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Варвара Лепченко – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Варвара Лепченко — Даниэль Роуз Коллинз. Прогноз, ставки на матч(15.02.21)

Варвара Лепченко

К данному турниру Варвара Лепченко подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Варвара Лепченко находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Варвара Лепченко не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Варвара Лепченко старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Варвара Лепченко демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Даниэль Роуз Коллинз

Несмотря на свой молодой возраст, Даниэль Роуз Коллинз демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Даниэль Роуз Коллинз уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Даниэль Роуз Коллинз станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Даниэль Роуз Коллинз, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Даниэль Роуз Коллинз умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Даниэль Роуз Коллинз имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Варвара Лепченко — Даниэль Роуз Коллинз Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Варвара Лепченко и Даниэль Роуз Коллинз аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Варвара Лепченко и Даниэль Роуз Коллинз обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Варвара Лепченко и Даниэль Роуз Коллинз постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Варвара Лепченко — Даниэль Роуз Коллинз: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Варвара Лепченко имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Варвара Лепченко и Даниэль Роуз Коллинз отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Даниэль Роуз Коллинз в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Варвара Лепченко превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Даниэль Роуз Коллинз сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Варвара Лепченко гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Варвара Лепченко — Даниэль Роуз Коллинз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Варвара Лепченко и Даниэль Роуз Коллинз сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Варвара Лепченко, и Даниэль Роуз Коллинз будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-356499-prognoz-na-match-timofey-basalygo-anastasiya-abramovich-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-14-02-21/