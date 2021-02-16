Юго-Восточный Миссури Редхокс — Остин Пэй Говернорс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.02.21)

Прогноз Юго-Восточный Миссури Редхокс — Остин Пэй Говернорс (17-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Юго-Восточный Миссури Редхокс — Остин Пэй Говернорс (17-го февраля), ставки и коэффициенты

17-го февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс примет соперника по национальному первенству Остин Пэй Говернорс.



Болельщики баскетбольного клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс очень любят матчи против БК Остин Пэй Говернорс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 17-го февраля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юго-Восточный Миссури Редхокс — Остин Пэй Говернорс:

Поклонники баскетбольного клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс намерены 17-го февраля поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Остин Пэй Говернорс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 03:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Юго-Восточный Миссури Редхокс

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Юго-Восточный Миссури Редхокс отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Остин Пэй Говернорс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Остин Пэй Говернорс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Остин Пэй Говернорс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Остин Пэй Говернорс травмированы только игроки глубокого резерва.

«Юго-Восточный Миссури Редхокс» — «Остин Пэй Говернорс»: прогноз автора

На 17-го февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Юго-Восточный Миссури Редхокс — Остин Пэй Говернорс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Остин Пэй Говернорс удалось одержать победу у себя дома.



Юго-Восточный Миссури Редхокс — Остин Пэй Говернорс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.02.21)

Юго-Восточный Миссури Редхокс

В этом сезоне баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Остин Пэй Говернорс

После того, как баскетбольный клуб Остин Пэй Говернорс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Остин Пэй Говернорс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Остин Пэй Говернорс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Юго-Восточный Миссури Редхокс — Остин Пэй Говернорс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17-го февраля сыграет матч против БК Остин Пэй Говернорс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Юго-Восточный Миссури Редхокс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Юго-Восточный Миссури Редхокс — Остин Пэй Говернорс: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Остин Пэй Говернорс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Остин Пэй Говернорс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юго-Восточный Миссури Редхокс — Остин Пэй Говернорс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Остин Пэй Говернорс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Остин Пэй Говернорс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Остин Пэй Говернорс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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