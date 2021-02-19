Стосур/Эбден — Кравчик/Сэлисбери. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.02.21)

Прогноз Стосур/Эбден — Кравчик/Сэлисбери (19.02.2021), ставки и коэффициенты

Стосур/Эбден — Кравчик/Сэлисбери (19.02.2021), ставки и коэффициенты

19.02.2021 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Стосур/Эбден , а противостоять в этом поединке будет Кравчик/Сэлисбери.



Так как Стосур/Эбден в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Кравчик/Сэлисбери, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 19.02.2021. Но, доказать обратное Стосур/Эбден все же сможет в 07:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стосур/Эбден — Кравчик/Сэлисбери:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19.02.2021 откроет его противостояние Стосур/Эбден — Кравчик/Сэлисбери. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:00 по МСК, то есть до начала игры. Стосур/Эбден и Кравчик/Сэлисбери отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кравчик/Сэлисбери может гордиться семью победами, а вот Стосур/Эбден имеет только пять выигранных встреч.

Стосур/Эбден

В большинстве своих выигранных поединков Стосур/Эбден берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Стосур/Эбден с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Стосур/Эбден сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Стосур/Эбден также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Кравчик/Сэлисбери

На этом турнире Кравчик/Сэлисбери выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Кравчик/Сэлисбери снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Кравчик/Сэлисбери чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Кравчик/Сэлисбери уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Кравчик/Сэлисбери зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Стосур/Эбден» — «Кравчик/Сэлисбери»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Стосур/Эбден и Кравчик/Сэлисбери. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Стосур/Эбден и Кравчик/Сэлисбери должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Стосур/Эбден — Кравчик/Сэлисбери. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.02.21)

Стосур/Эбден

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Стосур/Эбден выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Стосур/Эбден всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Стосур/Эбден уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Стосур/Эбден занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Стосур/Эбден больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Стосур/Эбден имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кравчик/Сэлисбери

Несмотря на свой молодой возраст, Кравчик/Сэлисбери демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Кравчик/Сэлисбери уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Кравчик/Сэлисбери станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Кравчик/Сэлисбери, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Кравчик/Сэлисбери умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Кравчик/Сэлисбери имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Стосур/Эбден — Кравчик/Сэлисбери Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Стосур/Эбден и Кравчик/Сэлисбери. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Стосур/Эбден и Кравчик/Сэлисбери встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Стосур/Эбден и Кравчик/Сэлисбери довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Стосур/Эбден и Кравчик/Сэлисбери подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Стосур/Эбден — Кравчик/Сэлисбери: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Стосур/Эбден имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Стосур/Эбден и Кравчик/Сэлисбери отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кравчик/Сэлисбери в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Стосур/Эбден превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кравчик/Сэлисбери сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Стосур/Эбден гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стосур/Эбден — Кравчик/Сэлисбери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Стосур/Эбден и Кравчик/Сэлисбери. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Стосур/Эбден и для Кравчик/Сэлисбери, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-358422-segodnya-match-elan-voley-zhen-sk-voley-ns-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-18-02-21/