По-Ласк-Ортез (21) — Шоле (21): соперники не будут долго запрягать

Прогноз По-Ласк-Ортез (21) — Шоле (21) (21.02.2021), ставки и коэффициенты

По-Ласк-Ортез (21) — Шоле (21) (21-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

21-го февраля 2021 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Франции до 21 года, в котором на своей площадке местный клуб По-Ласк-Ортез (21) примет соперника по национальному первенству Шоле (21).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок По-Ласк-Ортез (21) – Шоле (21), запланированный на 21-го февраля 2021 года. Баскетболисты появятся на площадке в 18:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Шоле (21), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



По-Ласк-Ортез (21) — Шоле (21). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез (21) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Шоле (21). Данный поединок будет сыгран 21-го февраля 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 18:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Шоле (21) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

По-Ласк-Ортез (21)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез (21) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез (21) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь По-Ласк-Ортез (21) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Шоле (21)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Шоле (21) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Шоле (21) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Шоле (21) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

По-Ласк-Ортез (21) — Шоле (21). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез (21) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 21-го февраля 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Шоле (21), так что в 18:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез (21). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



По-Ласк-Ортез (21) — Шоле (21) (21-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

По-Ласк-Ортез (21)

Сейчас баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез (21) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез (21) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу По-Ласк-Ортез (21) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Шоле (21)

Два года назад баскетбольный клуб Шоле (21) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Шоле (21) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч По-Ласк-Ортез (21) — Шоле (21) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 21-го февраля 2021 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние По-Ласк-Ортез (21) — Шоле (21), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 18:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

По-Ласк-Ортез (21) — Шоле (21): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез (21) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез (21) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях По-Ласк-Ортез (21) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба По-Ласк-Ортез (21) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Шоле (21) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Шоле (21) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Шоле (21) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ По-Ласк-Ортез (21) — Шоле (21). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба По-Ласк-Ортез (21) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез (21) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба По-Ласк-Ортез (21) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Шоле (21) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Шоле (21) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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