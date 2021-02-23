Прогноз Ирен Бурильо Эскорихуэла — Беатрис Хаддад Майя (23 февраля), ставки и коэффициенты

Ирен Бурильо Эскорихуэла — Беатрис Хаддад Майя. Прогноз, ставки на матч (23.02.21)

23 февраля в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ирен Бурильо Эскорихуэла , а противостоять в этом поединке будет Беатрис Хаддад Майя.



Ирен Бурильо Эскорихуэла сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 23 февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Беатрис Хаддад Майя. По Москве данный поединок начнется в 18:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Беатрис Хаддад Майя, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Ирен Бурильо Эскорихуэла — Беатрис Хаддад Майя. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23 февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Ирен Бурильо Эскорихуэла и Беатрис Хаддад Майя. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ирен Бурильо Эскорихуэла имеет на своем счету три победы, Беатрис Хаддад Майя может похвастаться четырьмя.

Ирен Бурильо Эскорихуэла

На данный момент Ирен Бурильо Эскорихуэла является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ирен Бурильо Эскорихуэла однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ирен Бурильо Эскорихуэла демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ирен Бурильо Эскорихуэла хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ирен Бурильо Эскорихуэла часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Беатрис Хаддад Майя

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Беатрис Хаддад Майя имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Беатрис Хаддад Майя демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Беатрис Хаддад Майя не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Беатрис Хаддад Майя не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Ирен Бурильо Эскорихуэла — Беатрис Хаддад Майя

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Ирен Бурильо Эскорихуэла и Беатрис Хаддад Майя. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Ирен Бурильо Эскорихуэла и Беатрис Хаддад Майя должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Ирен Бурильо Эскорихуэла — Беатрис Хаддад Майя 23 февраля

Ирен Бурильо Эскорихуэла

Несмотря на внушительный возраст, Ирен Бурильо Эскорихуэла демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ирен Бурильо Эскорихуэла гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ирен Бурильо Эскорихуэла обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ирен Бурильо Эскорихуэла снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ирен Бурильо Эскорихуэла может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Беатрис Хаддад Майя

В этом сезоне Беатрис Хаддад Майя действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Беатрис Хаддад Майя обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Беатрис Хаддад Майя не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Беатрис Хаддад Майя не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Беатрис Хаддад Майя имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ирен Бурильо Эскорихуэла — Беатрис Хаддад Майя Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ирен Бурильо Эскорихуэла и Беатрис Хаддад Майя. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ирен Бурильо Эскорихуэла и Беатрис Хаддад Майя встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ирен Бурильо Эскорихуэла и Беатрис Хаддад Майя довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ирен Бурильо Эскорихуэла и Беатрис Хаддад Майя подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ирен Бурильо Эскорихуэла — Беатрис Хаддад Майя: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ирен Бурильо Эскорихуэла и Беатрис Хаддад Майя, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ирен Бурильо Эскорихуэла сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Беатрис Хаддад Майя имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ирен Бурильо Эскорихуэла – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ирен Бурильо Эскорихуэла и Беатрис Хаддад Майя на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ирен Бурильо Эскорихуэла — Беатрис Хаддад Майя. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ирен Бурильо Эскорихуэла и Беатрис Хаддад Майя.



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