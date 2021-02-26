Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Мюррей Стэйт Рейсерз. Прогноз, ставки на матч(26.02.21)

Прогноз Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Мюррей Стэйт Рейсерз (26 февраля), ставки и коэффициенты

Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Мюррей Стэйт Рейсерз (26 февраля), ставки и коэффициенты

26 февраля в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс примет соперника по национальному первенству Мюррей Стэйт Рейсерз.



В последней встрече баскетбольных клубов Джексонвилл Стэйт Геймкокс и Мюррей Стэйт Рейсерз сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 26 февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:30 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Мюррей Стэйт Рейсерз:

В 04:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Джексонвилл Стэйт Геймкокс и Мюррей Стэйт Рейсерз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 26 февраля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Мюррей Стэйт Рейсерз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Джексонвилл Стэйт Геймкокс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Джексонвилл Стэйт Геймкокс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Джексонвилл Стэйт Геймкокс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Мюррей Стэйт Рейсерз

На данный момент баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Мюррей Стэйт Рейсерз мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Мюррей Стэйт Рейсерз не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч

На 26 февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Мюррей Стэйт Рейсерз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Мюррей Стэйт Рейсерз удалось одержать победу у себя дома.



Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Мюррей Стэйт Рейсерз. Прогноз, ставки на матч(26.02.21)

Джексонвилл Стэйт Геймкокс

В этом сезоне баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Мюррей Стэйт Рейсерз

После того, как баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Мюррей Стэйт Рейсерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 26 февраля, и в его рамках состоится поединок Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Мюррей Стэйт Рейсерз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Мюррей Стэйт Рейсерз: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Мюррей Стэйт Рейсерз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Мюррей Стэйт Рейсерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Мюррей Стэйт Рейсерз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Мюррей Стэйт Рейсерз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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