Джевецкий/Оливейра — Коппеянс/Мартос Хорнес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Джевецкий/Оливейра — Коппеянс/Мартос Хорнес (26 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джевецкий/Оливейра — Коппеянс/Мартос Хорнес 26-го февраля 2021 года

26-го февраля 2021 года в 16:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джевецкий/Оливейра , а противостоять в этом поединке будет Коппеянс/Мартос Хорнес.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 26-го февраля 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Джевецкий/Оливейра — Коппеянс/Мартос Хорнес. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:35 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Джевецкий/Оливейра, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джевецкий/Оливейра — Коппеянс/Мартос Хорнес:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Джевецкий/Оливейра — Коппеянс/Мартос Хорнес, которая пройдет 26-го февраля 2021 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:35 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Джевецкий/Оливейра

Этот турнир Джевецкий/Оливейра проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Джевецкий/Оливейра может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Джевецкий/Оливейра однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Джевецкий/Оливейра имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Джевецкий/Оливейра левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Джевецкий/Оливейра хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Коппеянс/Мартос Хорнес

Нынешняя форма, которую демонстрирует Коппеянс/Мартос Хорнес еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Коппеянс/Мартос Хорнес постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Коппеянс/Мартос Хорнес пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Коппеянс/Мартос Хорнес не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Коппеянс/Мартос Хорнес не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Джевецкий/Оливейра и Коппеянс/Мартос Хорнес. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Джевецкий/Оливейра и Коппеянс/Мартос Хорнес в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Джевецкий/Оливейра и Коппеянс/Мартос Хорнес имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Джевецкий/Оливейра — Коппеянс/Мартос Хорнес 26-го февраля 2021 года

Джевецкий/Оливейра

В этом сезоне Джевецкий/Оливейра демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Джевецкий/Оливейра уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Джевецкий/Оливейра любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Джевецкий/Оливейра часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Джевецкий/Оливейра умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Коппеянс/Мартос Хорнес

Несмотря на свой молодой возраст, Коппеянс/Мартос Хорнес демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Коппеянс/Мартос Хорнес уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Коппеянс/Мартос Хорнес станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Коппеянс/Мартос Хорнес, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Коппеянс/Мартос Хорнес умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Коппеянс/Мартос Хорнес имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Джевецкий/Оливейра — Коппеянс/Мартос Хорнес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джевецкий/Оливейра и Коппеянс/Мартос Хорнес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джевецкий/Оливейра и Коппеянс/Мартос Хорнес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джевецкий/Оливейра и Коппеянс/Мартос Хорнес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джевецкий/Оливейра и Коппеянс/Мартос Хорнес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джевецкий/Оливейра — Коппеянс/Мартос Хорнес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Джевецкий/Оливейра и Коппеянс/Мартос Хорнес из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Коппеянс/Мартос Хорнес относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Коппеянс/Мартос Хорнес проводит второй или третий матч. А вот Джевецкий/Оливейра как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Джевецкий/Оливейра, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Джевецкий/Оливейра без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Джевецкий/Оливейра вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джевецкий/Оливейра — Коппеянс/Мартос Хорнес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джевецкий/Оливейра и Коппеянс/Мартос Хорнес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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