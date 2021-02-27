Прогноз Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен) (27.02.2021), ставки и коэффициенты

Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (27.02.21)

27-го февраля в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) примет соперника по национальному первенству Южная Алабама Ягуарс (жен).



В 02:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Джорджия Стэйт Пантерс (жен) – Южная Алабама Ягуарс (жен), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 27-го февраля, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Южная Алабама Ягуарс (жен).



Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 27-го февраля в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 02:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен), одержав семь побед.

Джорджия Стэйт Пантерс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Джорджия Стэйт Пантерс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Южная Алабама Ягуарс (жен)

Президент баскетбольного клуба Южная Алабама Ягуарс (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Южная Алабама Ягуарс (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен)

Болельщики баскетбольного клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) собираются 27-го февраля активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Южная Алабама Ягуарс (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 02:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.02.21)

Джорджия Стэйт Пантерс (жен)

В последние годы Джорджия Стэйт Пантерс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Южная Алабама Ягуарс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Южная Алабама Ягуарс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 27-го февраля, и в его рамках состоится поединок Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Южная Алабама Ягуарс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Южная Алабама Ягуарс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Южная Алабама Ягуарс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Южная Алабама Ягуарс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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