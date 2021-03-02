Прогноз Барранко Косано/Эстеве Лобато — Гарсия-Лопес/Эндлер (02 марта), ставки и коэффициенты

Барранко Косано/Эстеве Лобато — Гарсия-Лопес/Эндлер. Прогноз, ставки на матч (02.03.21)

02 марта в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Барранко Косано/Эстеве Лобато , а противостоять в этом поединке будет Гарсия-Лопес/Эндлер.



Барранко Косано/Эстеве Лобато считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Гарсия-Лопес/Эндлер 02 марта будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Барранко Косано/Эстеве Лобато — Гарсия-Лопес/Эндлер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 02 марта встречаются Барранко Косано/Эстеве Лобато и Гарсия-Лопес/Эндлер. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Барранко Косано/Эстеве Лобато является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Барранко Косано/Эстеве Лобато

Болельщики ожидали, что на этом турнире Барранко Косано/Эстеве Лобато продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Барранко Косано/Эстеве Лобато в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Барранко Косано/Эстеве Лобато сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Барранко Косано/Эстеве Лобато немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Гарсия-Лопес/Эндлер

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гарсия-Лопес/Эндлер теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гарсия-Лопес/Эндлер имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гарсия-Лопес/Эндлер испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гарсия-Лопес/Эндлер выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гарсия-Лопес/Эндлер занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Барранко Косано/Эстеве Лобато» — «Гарсия-Лопес/Эндлер»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Барранко Косано/Эстеве Лобато и Гарсия-Лопес/Эндлер впервые будут встречаться между собой. Если Барранко Косано/Эстеве Лобато уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гарсия-Лопес/Эндлер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Барранко Косано/Эстеве Лобато демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Барранко Косано/Эстеве Лобато – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Барранко Косано/Эстеве Лобато — Гарсия-Лопес/Эндлер (02 марта), ставки и коэффициенты

Барранко Косано/Эстеве Лобато

На этом турнире именно Барранко Косано/Эстеве Лобато может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Барранко Косано/Эстеве Лобато отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Барранко Косано/Эстеве Лобато еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Барранко Косано/Эстеве Лобато не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Гарсия-Лопес/Эндлер

На этом турнире Гарсия-Лопес/Эндлер играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гарсия-Лопес/Эндлер какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гарсия-Лопес/Эндлер уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гарсия-Лопес/Эндлер много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гарсия-Лопес/Эндлер сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гарсия-Лопес/Эндлер не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Барранко Косано/Эстеве Лобато — Гарсия-Лопес/Эндлер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Барранко Косано/Эстеве Лобато и Гарсия-Лопес/Эндлер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Барранко Косано/Эстеве Лобато и Гарсия-Лопес/Эндлер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Барранко Косано/Эстеве Лобато и Гарсия-Лопес/Эндлер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Барранко Косано/Эстеве Лобато и Гарсия-Лопес/Эндлер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Барранко Косано/Эстеве Лобато — Гарсия-Лопес/Эндлер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Барранко Косано/Эстеве Лобато и Гарсия-Лопес/Эндлер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Барранко Косано/Эстеве Лобато сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гарсия-Лопес/Эндлер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Барранко Косано/Эстеве Лобато – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Барранко Косано/Эстеве Лобато и Гарсия-Лопес/Эндлер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барранко Косано/Эстеве Лобато — Гарсия-Лопес/Эндлер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Барранко Косано/Эстеве Лобато и Гарсия-Лопес/Эндлер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-364615-kk-velika-gorica-mladost-zemun-prognoz-i-stavki-ot-specialista-01-03-21/