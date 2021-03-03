Дэн Аддед — Лукас Герш: снова ждем результативной игры

Прогноз Дэн Аддед — Лукас Герш (03 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дэн Аддед — Лукас Герш 03-го марта

03-го марта в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дэн Аддед , а противостоять в этом поединке будет Лукас Герш.



Теннисное противостояние Дэн Аддед — Лукас Герш пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 03-го марта. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Дэн Аддед является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Дэн Аддед — Лукас Герш. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

03-го марта пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Дэн Аддед — Лукас Герш. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лукас Герш, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лукас Герш выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Дэн Аддед

В этом сезоне Дэн Аддед показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Дэн Аддед сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Дэн Аддед еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Дэн Аддед обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Дэн Аддед играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Дэн Аддед любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Лукас Герш

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Лукас Герш на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Лукас Герш демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Лукас Герш имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Лукас Герш намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Лукас Герш не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Лукас Герш будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Лукас Герш и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Лукас Герш умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Дэн Аддед и Лукас Герш впервые будут встречаться между собой. Если Дэн Аддед уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лукас Герш пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Дэн Аддед демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Дэн Аддед – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Дэн Аддед — Лукас Герш 03-го марта

Дэн Аддед

К данному турниру Дэн Аддед подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Дэн Аддед находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Дэн Аддед не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Дэн Аддед старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Дэн Аддед демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Лукас Герш

В этом сезоне Лукас Герш действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лукас Герш обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лукас Герш не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лукас Герш не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лукас Герш имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Дэн Аддед — Лукас Герш Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дэн Аддед и Лукас Герш. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дэн Аддед и Лукас Герш встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дэн Аддед и Лукас Герш довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дэн Аддед и Лукас Герш подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дэн Аддед — Лукас Герш: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Дэн Аддед и Лукас Герш, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Дэн Аддед и Лукас Герш уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дэн Аддед — Лукас Герш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Дэн Аддед и Лукас Герш, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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