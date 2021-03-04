Прогноз Михаил Перволаракис — Роман Андрес Бурручага (04-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Михаил Перволаракис — Роман Андрес Бурручага. Прогноз, ставки на матч. ITF (04.03.21)

04.03.2021 в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Михаил Перволаракис , а противостоять в этом поединке будет Роман Андрес Бурручага.



Судья теннисного матча Михаил Перволаракис — Роман Андрес Бурручага должен дать знак о старте игры в 10:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04.03.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Михаил Перволаракис и Роман Андрес Бурручага более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Михаил Перволаракис имеет четыре победы, то Роман Андрес Бурручага может похвастаться лишь двумя победами.



Михаил Перволаракис — Роман Андрес Бурручага. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Михаил Перволаракис — Роман Андрес Бурручага запланирован организаторами турнира на 04.03.2021, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 10:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Михаил Перволаракис и Роман Андрес Бурручага встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Михаил Перволаракис имеет три победы при одном поражении.

Михаил Перволаракис

На данный момент Михаил Перволаракис является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Михаил Перволаракис однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Михаил Перволаракис демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Михаил Перволаракис хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Михаил Перволаракис часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Роман Андрес Бурручага

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Роман Андрес Бурручага в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Роман Андрес Бурручага уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Роман Андрес Бурручага уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Роман Андрес Бурручага обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Михаил Перволаракис — Роман Андрес Бурручага

Длительное время Михаил Перволаракис и Роман Андрес Бурручага не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Михаил Перволаракис и Роман Андрес Бурручага. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Михаил Перволаракис — Роман Андрес Бурручага 04.03.2021

Михаил Перволаракис

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Михаил Перволаракис, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Михаил Перволаракис уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Михаил Перволаракис старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Михаил Перволаракис, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Михаил Перволаракис не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Михаил Перволаракис все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Михаил Перволаракис точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Роман Андрес Бурручага

На этом турнире Роман Андрес Бурручага играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Роман Андрес Бурручага какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Роман Андрес Бурручага уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Роман Андрес Бурручага много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Роман Андрес Бурручага сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Роман Андрес Бурручага не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Михаил Перволаракис — Роман Андрес Бурручага Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Михаил Перволаракис и Роман Андрес Бурручага аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Михаил Перволаракис и Роман Андрес Бурручага обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Михаил Перволаракис и Роман Андрес Бурручага постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Михаил Перволаракис — Роман Андрес Бурручага: ставим на двойные ошибки

Михаил Перволаракис и Роман Андрес Бурручага которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Михаил Перволаракис имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Роман Андрес Бурручага хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Михаил Перволаракис. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Роман Андрес Бурручага умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Михаил Перволаракис довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Роман Андрес Бурручага вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Михаил Перволаракис.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михаил Перволаракис — Роман Андрес Бурручага. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Михаил Перволаракис и Роман Андрес Бурручага, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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