Хауме Антони Муньяр Клар — Фрэнсис Тьяфу. Прогноз, ставки на матч(04.03.21)

Прогноз Хауме Антони Муньяр Клар — Фрэнсис Тьяфу (04-го марта), ставки и коэффициенты

Хауме Антони Муньяр Клар — Фрэнсис Тьяфу (04-го марта), ставки и коэффициенты

04-го марта в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Хауме Антони Муньяр Клар , а противостоять в этом поединке будет Фрэнсис Тьяфу.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Хауме Антони Муньяр Клар — Фрэнсис Тьяфу можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 04-го марта. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Хауме Антони Муньяр Клар и Фрэнсис Тьяфу еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хауме Антони Муньяр Клар — Фрэнсис Тьяфу:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 04-го марта, так что в разделе тенниса можно найти поединок Хауме Антони Муньяр Клар — Фрэнсис Тьяфу. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:00 по Москве, пока не начался поединок. Хауме Антони Муньяр Клар и Фрэнсис Тьяфу еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Хауме Антони Муньяр Клар

В этом сезоне Хауме Антони Муньяр Клар показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Хауме Антони Муньяр Клар играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Хауме Антони Муньяр Клар умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Хауме Антони Муньяр Клар и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Хауме Антони Муньяр Клар будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Хауме Антони Муньяр Клар чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Фрэнсис Тьяфу

Во взрослом туре Фрэнсис Тьяфу проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Фрэнсис Тьяфу пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Фрэнсис Тьяфу предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Фрэнсис Тьяфу еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Хауме Антони Муньяр Клар» — «Фрэнсис Тьяфу»: прогноз автора

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Хауме Антони Муньяр Клар — Фрэнсис Тьяфу. Прогноз, ставки на матч(04.03.21)

Хауме Антони Муньяр Клар

Хауме Антони Муньяр Клар не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Хауме Антони Муньяр Клар любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Хауме Антони Муньяр Клар умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Хауме Антони Муньяр Клар не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Хауме Антони Муньяр Клар умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Фрэнсис Тьяфу

Несмотря на свой молодой возраст, Фрэнсис Тьяфу демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Фрэнсис Тьяфу уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Фрэнсис Тьяфу станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Фрэнсис Тьяфу, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Фрэнсис Тьяфу умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Фрэнсис Тьяфу имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Хауме Антони Муньяр Клар — Фрэнсис Тьяфу Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хауме Антони Муньяр Клар и Фрэнсис Тьяфу начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хауме Антони Муньяр Клар и Фрэнсис Тьяфу показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хауме Антони Муньяр Клар и Фрэнсис Тьяфу провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хауме Антони Муньяр Клар и Фрэнсис Тьяфу действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хауме Антони Муньяр Клар — Фрэнсис Тьяфу: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Хауме Антони Муньяр Клар и Фрэнсис Тьяфу из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Фрэнсис Тьяфу относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Фрэнсис Тьяфу проводит второй или третий матч. А вот Хауме Антони Муньяр Клар как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Хауме Антони Муньяр Клар, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Хауме Антони Муньяр Клар без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Хауме Антони Муньяр Клар вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хауме Антони Муньяр Клар — Фрэнсис Тьяфу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хауме Антони Муньяр Клар и Фрэнсис Тьяфу, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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