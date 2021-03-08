Прогноз Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс — Орал Робертс Голден Иглз (09 марта), ставки и коэффициенты

Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс — Орал Робертс Голден Иглз. Прогноз, ставки на матч (09.03.21)

09.03.2021 в 02:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс примет соперника по национальному первенству Орал Робертс Голден Иглз.



В 02:45 по Москве болельщики баскетбольных клубов Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс и Орал Робертс Голден Иглз займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 09.03.2021, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс — Орал Робертс Голден Иглз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Орал Робертс Голден Иглз. Данный поединок будет сыгран 09.03.2021, а по московскому времени его начало состоится в 02:45. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Орал Робертс Голден Иглз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс

Сейчас баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Орал Робертс Голден Иглз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Орал Робертс Голден Иглз травмированы только игроки глубокого резерва.

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Вплоть до 09.03.2021 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс — Орал Робертс Голден Иглз. А так как начало встречи в 02:45 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс — Орал Робертс Голден Иглз 09.03.2021

Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс

В последние годы Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Орал Робертс Голден Иглз

Два года назад баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс — Орал Робертс Голден Иглз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09.03.2021 сыграет матч против БК Орал Робертс Голден Иглз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс — Орал Робертс Голден Иглз: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Орал Робертс Голден Иглз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Орал Робертс Голден Иглз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс — Орал Робертс Голден Иглз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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