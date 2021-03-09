Большова-Задойнов/Ковинич — Като/Ходзуми. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.03.21)

Прогноз Большова-Задойнов/Ковинич — Като/Ходзуми (09-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Большова-Задойнов/Ковинич — Като/Ходзуми (09.03.2021), ставки и коэффициенты

09.03.2021 в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Большова-Задойнов/Ковинич , а противостоять в этом поединке будет Като/Ходзуми.



Так как Большова-Задойнов/Ковинич в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Като/Ходзуми, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 09.03.2021. Но, доказать обратное Большова-Задойнов/Ковинич все же сможет в 23:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Большова-Задойнов/Ковинич — Като/Ходзуми. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 09.03.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Большова-Задойнов/Ковинич — Като/Ходзуми вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Большова-Задойнов/Ковинич и Като/Ходзуми не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 23:00 по МСК.

Большова-Задойнов/Ковинич

В этом сезоне Большова-Задойнов/Ковинич имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Большова-Задойнов/Ковинич может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Большова-Задойнов/Ковинич еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Като/Ходзуми

Като/Ходзуми имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Като/Ходзуми уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Като/Ходзуми умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Като/Ходзуми обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Като/Ходзуми проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Большова-Задойнов/Ковинич — Като/Ходзуми. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Большова-Задойнов/Ковинич и Като/Ходзуми уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Большова-Задойнов/Ковинич — Като/Ходзуми. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.03.21)

Большова-Задойнов/Ковинич

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Большова-Задойнов/Ковинич выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Большова-Задойнов/Ковинич всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Большова-Задойнов/Ковинич уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Большова-Задойнов/Ковинич занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Большова-Задойнов/Ковинич больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Большова-Задойнов/Ковинич имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Като/Ходзуми

Выступать в зале Като/Ходзуми не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Като/Ходзуми старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Като/Ходзуми принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Като/Ходзуми демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Като/Ходзуми даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Като/Ходзуми хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Большова-Задойнов/Ковинич — Като/Ходзуми Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Большова-Задойнов/Ковинич и Като/Ходзуми начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Большова-Задойнов/Ковинич и Като/Ходзуми показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Большова-Задойнов/Ковинич и Като/Ходзуми провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Большова-Задойнов/Ковинич и Като/Ходзуми действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Большова-Задойнов/Ковинич — Като/Ходзуми: будет сделан акцент на атакующий теннис

Большова-Задойнов/Ковинич и Като/Ходзуми которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Большова-Задойнов/Ковинич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Като/Ходзуми хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Большова-Задойнов/Ковинич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Като/Ходзуми умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Большова-Задойнов/Ковинич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Като/Ходзуми вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Большова-Задойнов/Ковинич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Большова-Задойнов/Ковинич — Като/Ходзуми. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Большова-Задойнов/Ковинич и Като/Ходзуми.



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