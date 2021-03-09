PHIL — JOURN: хозяева докажут превосходство над соперником

PHIL — JOURN прогноз и ставки от специалиста 10.03.21

«PHIL» – «JOURN». 10.03.21. Прогноз и ставки на матч

Футбольный поединок PHIL — JOURN должен был пройти еще два месяца назад, но тогда его сыграть помешали плохие погодные условия. Организаторы чемпионата перенесли его на 10 марта, так что теперь игроки команд все же выйдут на поле в 03:30 по Москве. В этом году команды не встречались, а в прошлом оба матча завершились с ничейным результатом. Если же брать всю историю противостояния, то в ней лучшие показатели имеет JOURN.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда PHIL и команда JOURN постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ PHIL — JOURN:

По коэффициенту 1.61 букмекеры принимают ставки на победу футбольного клуба PHIL, на ничейный результат стоит котировка 7.5, а на победу футболистов клуба JOURN ставки принимаются по 2.812.

Прогноз на матч PHIL – JOURN (Student League, матч национального перевентсва, воскресенье, 10 марта):Футбольный клуб PHIL получил от букмекеров на свою победу котировку 1.61, а по коэффициенту 2.812 можно сделать ставку на выигрыш ФК JOURN. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды PHIL и команды JOURN нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда PHIL и команда JOURN – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

PHIL – JOURN 10.03.21

Футбольному клубу PHIL предстоит сыграть 10 марта очень ответственный поединок, результат которого может существенно повлиять на чемпионскую гонку. В гости приезжают футболисты клуба JOURN, и уже известно, что в 03:30 по МСК стадион будет полностью заполнен, ведь болельщики раскупили все билеты, чтобы поддержать команду. Данная встреча для команд будет первой в рамках этого сезона, а в прошлом году они играли между собой дважды, и обменялись гостевыми победами.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда PHIL и команда JOURN выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда PHIL и команда JOURN находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз PHIL – JOURN (10 марта), ставки и коэффициенты

Команда PHIL и команда JOURN – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда JOURN демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды PHIL начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда JOURN, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда PHIL, и команда JOURN активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

PHIL

Футбольный клуб PHIL претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба PHIL показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

JOURN

В этом сезоне футболисты клуба JOURN сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб JOURN много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу JOURN подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб JOURN не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем PHIL – JOURN

Несколько сезонов назад команда PHIL и команда JOURN находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда PHIL и команда JOURN в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда PHIL и команда JOURN строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

Триумфатором игры будет PHIL — 1.61, в матче не будет победителей — 7.5, триумфатором игры будет JOURN — 2.812.



PHIL — JOURN. Прогноз и ставки на матч. Student League 10 марта

Хозяевам поля в матче против команды JOURN будет очень непросто. Напомним, что чемпионат подходит к концу, и сейчас на первый план выходят команды, которые все еще решают свои задачи в турнирной таблице. К таким клубам можно отнести и сегодняшних соперников – футболистов команды PHIL и команды JOURN. Хозяева поля стараются выбирать из зоны вылета, однако пока это получается у них не очень. Несмотря на то, что команда прикладывает в каждом матче максимум усилий, травмы и отсутствие высококлассных футболистов делают свое дело, и команде очень тяжело на равных противостоять более классным футбольным клубам. К таким клубам можно отнести гостей, которые сейчас пытаются занять место в первой части турнирной таблицы, что позволит им квалифицироваться в престижный клубный футбольный турнир. С составом у гостей полный порядок, так же, как и с мотивацией на этот матч. Поэтому футболисты команды JOURN справедливо идут фаворитами этого матча у букмекеров. Наши эксперты тоже полагают, что гости выиграют в этом матче на классе, поэтому мы рекомендуем делать ставки на победу команды JOURN в этом матче. Общий тотал голов в игре рекомендуем рассматривать на меньше, так как и хозяева поля, и гости не относятся к тем командам, которые много забивают. А вот общий тотал нарушений правил и желтых карточек лучше рассматривать на больше, игра будет нервной и грубой, поэтому можно сыграть еще и удаление в этом матчей. Общий тотал угловых – непонятен, лучше отказаться от ставок на этот статистический параметр.

«PHIL»

В прошлом сезоне футбольный клуб PHIL сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. PHIL выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб PHIL играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«JOURN»

С каждым сезоном футбольный клуб JOURN все хуже стартует, а на этот раз начало было просто провальным, ведь первыми очками получилось разжиться лишь в восьмом туре. По ходу этого сезона в команде было уже две тренерские отставки, а последний наставник все же смог немного улучшить игру, ведь если раньше гости находились на дне турнирной таблицы, то сейчас уже идут четырнадцатыми, немного опережая зону вылета. Правда, большинство очков набирается на домашней арене, а вот на выезде команда слишком много пропускает, да и забивает крайне редко. Тем не менее, с данным наставником футбольный клуб JOURN проиграл лишь один раз в шести турах, одержав две победы. Дисквалификация помешает сыграть левому и центральному полузащитникам, а в лазарете пребывают правый защитник и резервный голкипер.

Статистика и личные встречи

Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекерских контор в поисках интересных матчей. Если рассматривать футбольные матчи с практической точки зрения, то составить прогноз можно на любой футбольный матч, независимо от того, к какому чемпиону он относится. Это может быть даже самая неизвестная лига третьесортного чемпионата. Однако наши эксперты занимаются тем, что прогнозируют исходы и статистику тех футбольных матчей, смотреть которые предпочитают все любители футбола. Матчи топ-чемпионатов, которые собирают целые стадионы преданных болельщиков, а также многомиллионную армию болельщиков у экранов телевизоров – вот настоящая страсть наших экспертов. Нельзя сказать, что прогнозировать легко – нет, это тяжелый труд, требующий концентрации и тщательно анализа многочисленных факторов, которые могут оказать влияние на результат матча, однако нам нравится заниматься своим делом и делиться своими трудами с любителями футбола. Сегодня мы решили разобрать матч, соперниками в котором будут команда PHIL и команда JOURN. Для обеих команд результат матча чрезвычайно важен, поэтому команды будут играть на встречных курсах, тем более что защита – не самая сильная сторона обеих команд. В текущем сезоне оба клуба сыграли большинство своих матчей на тотал больше, поэтому вряд ли в принципиальной игре они станут использовать защитную тактику, скорее всего, тренеры вновь будут играть в атакующий футбол, поэтому болельщиков ждет большое количество забитых мячей.

«PHIL» — «JOURN»: кто фаворит грядущей встречи?

PHIL — JOURN. Прогноз на футбол (10.03.21)

Не самая легкая прогулка ожидает футболистов команды JOURN в матче с футболистами команды PHIL. Гости – лидеры чемпионата, которым сейчас важно не сколько одерживать победы, а сколько не проигрывать, чтобы не давать шанса своим конкурентам. А хозяева поля, несмотря на то, что находятся в турнирной таблице, и фактически уже решили все свои задачи в текущем сезоне, еще могут побороться за возможность попасть в число команд, которые по итогам текущего сезона получат возможность выступать в престижном клубном турнире. Да и потрепать нервы лидеру чемпионата – отличная мотивация, которой непременно должны воспользоваться хозяева поля. Учитывая, что команда JOURN прибыла на этот матч в ослабленном составе, а хозяева поля демонстрируют в родных стенах отличный командный футбол, то ставка на то, что команда PHIL не проиграет в этом матче – видится просто великолепной. Забитых голов в игре мы ждем много, так как команда PHIL и команда JOURN между собой привыкли играть в атакующий футбол, а и гостям нет смысла обороняться, так как у них существенные потери в обороне. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, фланговые забросы и стандарты – основная угроза воротам соперника в исполнении обеих команд. А вот нарушений правил и карточек много быть не должно, так как между собой клубы предпочитают действовать корректно, да и матч вряд ли можно отнести к разряду принципиальных, следовательно, общие тоталы этих статистических параметров лучше играть на меньше.

PHIL — JOURN: хозяева докажут превосходство над соперником

Сегодня в СМИ и Интернете появилось огромное количество футбольных экспертов, которые могут предсказать исход любого футбольного матча, только услышав названия встречающихся команд. Наши эксперты скептически относятся к, подобного рода, предсказателям, так как мы отлично знаем, что такое прогнозирование – занимаемся этим не первый год. Мы понимаем, что, даже, использовав огромное количество источников независимой информации, тщательно проанализировав собранные данные и оценив все риски, нельзя быть до конца уверенным в прогнозе, так как фактор спорта, фактор игры, в любой момент может нарушить все прогнозы и предсказания. Не зря говорят, что ставки – это риск, так как спорт, спортивный дых, жажду победы – еще никто не отменял, и в любой момент, у любого, даже самого безнадежного аутсайдера, может открыться второе дыхание, и он победит фаворита, легкую победу которому предсказывали все статистические и прочие данные. Так что, ставки на исходы в футболе – не самый надежный источник заработка, лучше следовать нашим прогнозам и делать ставки на статистику. Здесь хотя бы нет третьего исхода, а на дистанции такие ставки принесут гарантированный плюс.

Никаких сюрпризов от футбольного противостояния PHIL — JOURN спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.

PHIL – JOURN: статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды PHIL и команды PHIL, наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды PHIL и команды JOURN.