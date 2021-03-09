Арсений Власов — Александрина Сердюковская: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Арсений Власов — Александрина Сердюковская (10 марта), ставки и коэффициенты

Арсений Власов — Александрина Сердюковская (10-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

10-го марта 2021 года в 11:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата VS OPEN, в котором на корт выйдут Арсений Власов , а противостоять в этом поединке будет Александрина Сердюковская.



Судья теннисного матча Арсений Власов — Александрина Сердюковская должен дать знак о старте игры в 11:15 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 10-го марта 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Арсений Власов и Александрина Сердюковская более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Арсений Власов имеет четыре победы, то Александрина Сердюковская может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арсений Власов — Александрина Сердюковская:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Арсений Власов — Александрина Сердюковская, которая пройдет 10-го марта 2021 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:15 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Арсений Власов

Так как Арсений Власов выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Арсений Власов снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Арсений Власов, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Арсений Власов чем-то удивить, пока не ясно.



Александрина Сердюковская

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Александрина Сердюковская на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Александрина Сердюковская демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Александрина Сердюковская имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Александрина Сердюковская намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Александрина Сердюковская не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Александрина Сердюковская будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Александрина Сердюковская и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Александрина Сердюковская умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Арсений Власов — Александрина Сердюковская (10-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Арсений Власов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Арсений Власов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Арсений Власов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Арсений Власов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Арсений Власов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Арсений Власов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Арсений Власов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Арсений Власов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Александрина Сердюковская

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Александрина Сердюковская хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Александрина Сердюковская никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Александрина Сердюковская сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Александрина Сердюковская всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Арсений Власов — Александрина Сердюковская Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Арсений Власов и Александрина Сердюковская начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Арсений Власов и Александрина Сердюковская показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Арсений Власов и Александрина Сердюковская провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Арсений Власов и Александрина Сердюковская действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Арсений Власов — Александрина Сердюковская: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Арсений Власов и Александрина Сердюковская, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Арсений Власов и Александрина Сердюковская уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арсений Власов — Александрина Сердюковская. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Арсений Власов и Александрина Сердюковская сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Арсений Власов, и Александрина Сердюковская будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-370042-prognoz-na-match-glazgo-roks-london-layonz-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-10-03-21/