Прогноз Селехметьева/Фита Болуда — Вилле/Моннот (11 марта), ставки и коэффициенты

Селехметьева/Фита Болуда — Вилле/Моннот. Прогноз, ставки на матч (11.03.21)

11-го марта в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Селехметьева/Фита Болуда , а противостоять в этом поединке будет Вилле/Моннот.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Селехметьева/Фита Болуда — Вилле/Моннот можно будет вплоть до 15:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 11-го марта. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Селехметьева/Фита Болуда и Вилле/Моннот еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Селехметьева/Фита Болуда — Вилле/Моннот. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

11-го марта пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Селехметьева/Фита Болуда — Вилле/Моннот. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Вилле/Моннот, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Вилле/Моннот выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Селехметьева/Фита Болуда

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Селехметьева/Фита Болуда находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Селехметьева/Фита Болуда является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Селехметьева/Фита Болуда умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Селехметьева/Фита Болуда обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Селехметьева/Фита Болуда может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Вилле/Моннот

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Вилле/Моннот на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Вилле/Моннот демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Вилле/Моннот имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Вилле/Моннот намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Вилле/Моннот не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Вилле/Моннот будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Вилле/Моннот и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Вилле/Моннот умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Селехметьева/Фита Болуда и Вилле/Моннот – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Селехметьева/Фита Болуда — Вилле/Моннот (11-го марта), ставки и коэффициенты

Селехметьева/Фита Болуда

Селехметьева/Фита Болуда не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Селехметьева/Фита Болуда любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Селехметьева/Фита Болуда умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Селехметьева/Фита Болуда не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Селехметьева/Фита Болуда умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Вилле/Моннот

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Вилле/Моннот хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Вилле/Моннот никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Вилле/Моннот сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Вилле/Моннот всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Селехметьева/Фита Болуда — Вилле/Моннот Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Селехметьева/Фита Болуда и Вилле/Моннот. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Селехметьева/Фита Болуда — Вилле/Моннот: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Селехметьева/Фита Болуда имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Селехметьева/Фита Болуда и Вилле/Моннот отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вилле/Моннот в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Селехметьева/Фита Болуда превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вилле/Моннот сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Селехметьева/Фита Болуда гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Селехметьева/Фита Болуда — Вилле/Моннот. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Селехметьева/Фита Болуда и Вилле/Моннот. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Селехметьева/Фита Болуда и для Вилле/Моннот, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-370542-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-ssha-teq-kanada-teq-11-03-21/