Прогноз Симона Вальтерт — Франсиска Хорхе (11-го марта), ставки и коэффициенты

Симона Вальтерт — Франсиска Хорхе. Прогноз, ставки на матч (11.03.21)

11-го марта в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Симона Вальтерт , а противостоять в этом поединке будет Франсиска Хорхе.



В 12:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Симона Вальтерт и Франсиска Хорхе. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 11-го марта, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Симона Вальтерт — Франсиска Хорхе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

11-го марта пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Симона Вальтерт — Франсиска Хорхе. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Франсиска Хорхе, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Франсиска Хорхе выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Симона Вальтерт

По непонятным причинам Симона Вальтерт в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Симона Вальтерт теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Симона Вальтерт занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Симона Вальтерт играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Симона Вальтерт имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Франсиска Хорхе

Во взрослом туре Франсиска Хорхе проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Франсиска Хорхе пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Франсиска Хорхе предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Франсиска Хорхе еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Симона Вальтерт и Франсиска Хорхе. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Симона Вальтерт и Франсиска Хорхе в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Симона Вальтерт и Франсиска Хорхе имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Симона Вальтерт — Франсиска Хорхе. Прогноз, ставки на матч(11.03.21)

Симона Вальтерт

На данный момент Симона Вальтерт занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Симона Вальтерт снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Симона Вальтерт не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Симона Вальтерт не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Франсиска Хорхе

В этом сезоне Франсиска Хорхе действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Франсиска Хорхе обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Франсиска Хорхе не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Франсиска Хорхе не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Франсиска Хорхе имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Симона Вальтерт — Франсиска Хорхе Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Симона Вальтерт и Франсиска Хорхе начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Симона Вальтерт и Франсиска Хорхе показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Симона Вальтерт и Франсиска Хорхе провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Симона Вальтерт и Франсиска Хорхе действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Симона Вальтерт — Франсиска Хорхе: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Симона Вальтерт имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Симона Вальтерт и Франсиска Хорхе отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Франсиска Хорхе в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Симона Вальтерт превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Франсиска Хорхе сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Симона Вальтерт гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Симона Вальтерт — Франсиска Хорхе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Симона Вальтерт и Франсиска Хорхе, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-370600-daniele-kapechchi-franko-agamenon-prognoz-i-stavki-ot-professionala-11-03-21/