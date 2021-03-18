Прогноз Берреттини/Оберлеитнер — Парис/Пиннингтон Джонс (18 марта), ставки и коэффициенты

Берреттини/Оберлеитнер — Парис/Пиннингтон Джонс. Прогноз, ставки на матч (18.03.21)

18.03.2021 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Берреттини/Оберлеитнер , а противостоять в этом поединке будет Парис/Пиннингтон Джонс.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Берреттини/Оберлеитнер — Парис/Пиннингтон Джонс можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 18.03.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Берреттини/Оберлеитнер и Парис/Пиннингтон Джонс еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Берреттини/Оберлеитнер — Парис/Пиннингтон Джонс:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 18.03.2021 встречаются Берреттини/Оберлеитнер и Парис/Пиннингтон Джонс. Начало поединка запланировано на 11:00 по МСК. Берреттини/Оберлеитнер является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Берреттини/Оберлеитнер

Берреттини/Оберлеитнер отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Берреттини/Оберлеитнер проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Берреттини/Оберлеитнер проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Берреттини/Оберлеитнер играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Берреттини/Оберлеитнер больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Парис/Пиннингтон Джонс

Парис/Пиннингтон Джонс имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Парис/Пиннингтон Джонс уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Парис/Пиннингтон Джонс умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Парис/Пиннингтон Джонс обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Парис/Пиннингтон Джонс проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Берреттини/Оберлеитнер — Парис/Пиннингтон Джонс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Берреттини/Оберлеитнер и Парис/Пиннингтон Джонс впервые будут встречаться между собой. Если Берреттини/Оберлеитнер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Парис/Пиннингтон Джонс пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Берреттини/Оберлеитнер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Берреттини/Оберлеитнер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Берреттини/Оберлеитнер — Парис/Пиннингтон Джонс (18.03.2021), ставки и коэффициенты

Берреттини/Оберлеитнер

В этом сезоне Берреттини/Оберлеитнер демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Берреттини/Оберлеитнер уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Берреттини/Оберлеитнер любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Берреттини/Оберлеитнер часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Берреттини/Оберлеитнер умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Парис/Пиннингтон Джонс

Несмотря на свой молодой возраст, Парис/Пиннингтон Джонс демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Парис/Пиннингтон Джонс уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Парис/Пиннингтон Джонс станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Парис/Пиннингтон Джонс, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Парис/Пиннингтон Джонс умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Парис/Пиннингтон Джонс имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Берреттини/Оберлеитнер — Парис/Пиннингтон Джонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Берреттини/Оберлеитнер и Парис/Пиннингтон Джонс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Берреттини/Оберлеитнер и Парис/Пиннингтон Джонс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Берреттини/Оберлеитнер и Парис/Пиннингтон Джонс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Берреттини/Оберлеитнер и Парис/Пиннингтон Джонс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Берреттини/Оберлеитнер — Парис/Пиннингтон Джонс: в ожидании «эйсов»

Берреттини/Оберлеитнер и Парис/Пиннингтон Джонс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Берреттини/Оберлеитнер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Парис/Пиннингтон Джонс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Берреттини/Оберлеитнер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Парис/Пиннингтон Джонс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Берреттини/Оберлеитнер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Парис/Пиннингтон Джонс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Берреттини/Оберлеитнер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Берреттини/Оберлеитнер — Парис/Пиннингтон Джонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Берреттини/Оберлеитнер и Парис/Пиннингтон Джонс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Берреттини/Оберлеитнер и для Парис/Пиннингтон Джонс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-374487-prognoz-na-match-tehas-reyndzhers-arizona-daymondbeks-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-18-03-21/