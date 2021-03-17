Поточник/Приморац — Башак/Кузьмова. Прогноз, ставки на матч(18.03.21)

Прогноз Поточник/Приморац — Башак/Кузьмова (18 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Поточник/Приморац — Башак/Кузьмова 18 марта

18 марта в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Поточник/Приморац , а противостоять в этом поединке будет Башак/Кузьмова.



Теннисное противостояние Поточник/Приморац — Башак/Кузьмова пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 18 марта. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Поточник/Приморац является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Поточник/Приморац — Башак/Кузьмова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поточник/Приморац имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18 марта нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Башак/Кузьмова. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Поточник/Приморац имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Поточник/Приморац

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Поточник/Приморац находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Поточник/Приморац является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Поточник/Приморац умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Поточник/Приморац обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Поточник/Приморац может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Башак/Кузьмова

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Башак/Кузьмова имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Башак/Кузьмова демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Башак/Кузьмова не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Башак/Кузьмова не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Поточник/Приморац и Башак/Кузьмова впервые будут встречаться между собой. Если Поточник/Приморац уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Башак/Кузьмова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Поточник/Приморац демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Поточник/Приморац – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Поточник/Приморац — Башак/Кузьмова. Прогноз, ставки на матч(18.03.21)

Поточник/Приморац

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Поточник/Приморац, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Поточник/Приморац уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Поточник/Приморац старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Поточник/Приморац, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Поточник/Приморац не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Поточник/Приморац все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Поточник/Приморац точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Башак/Кузьмова

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Башак/Кузьмова все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Башак/Кузьмова сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Башак/Кузьмова все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Башак/Кузьмова предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Поточник/Приморац — Башак/Кузьмова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Поточник/Приморац и Башак/Кузьмова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Поточник/Приморац и Башак/Кузьмова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Поточник/Приморац, и Башак/Кузьмова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Поточник/Приморац — Башак/Кузьмова: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Поточник/Приморац и Башак/Кузьмова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Поточник/Приморац сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Башак/Кузьмова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Поточник/Приморац – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Поточник/Приморац и Башак/Кузьмова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Поточник/Приморац — Башак/Кузьмова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Поточник/Приморац и Башак/Кузьмова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Поточник/Приморац и Башак/Кузьмова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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