Мате Валкуш — Педро Вивес Маркос: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Мате Валкуш — Педро Вивес Маркос (19 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мате Валкуш — Педро Вивес Маркос 19-го марта 2021 года

19-го марта 2021 года в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мате Валкуш , а противостоять в этом поединке будет Педро Вивес Маркос.



Мате Валкуш сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 19-го марта 2021 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Педро Вивес Маркос. По Москве данный поединок начнется в 10:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Педро Вивес Маркос, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мате Валкуш — Педро Вивес Маркос:

19-го марта 2021 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Мате Валкуш — Педро Вивес Маркос. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Педро Вивес Маркос, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Педро Вивес Маркос выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Мате Валкуш

В этом сезоне Мате Валкуш показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Мате Валкуш играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Мате Валкуш умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Мате Валкуш и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Мате Валкуш будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Мате Валкуш чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Педро Вивес Маркос

На этом турнире Педро Вивес Маркос играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Педро Вивес Маркос все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Педро Вивес Маркос не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Педро Вивес Маркос уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Педро Вивес Маркос на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Педро Вивес Маркос пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Мате Валкуш и Педро Вивес Маркос уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Мате Валкуш — Педро Вивес Маркос (19-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Мате Валкуш

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мате Валкуш, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мате Валкуш уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мате Валкуш старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мате Валкуш, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мате Валкуш не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мате Валкуш все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мате Валкуш точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Педро Вивес Маркос

В этом сезоне Педро Вивес Маркос не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Педро Вивес Маркос сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Педро Вивес Маркос допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Педро Вивес Маркос допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Педро Вивес Маркос демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Мате Валкуш — Педро Вивес Маркос Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мате Валкуш и Педро Вивес Маркос начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мате Валкуш и Педро Вивес Маркос показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мате Валкуш и Педро Вивес Маркос провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мате Валкуш и Педро Вивес Маркос действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мате Валкуш — Педро Вивес Маркос: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Мате Валкуш и Педро Вивес Маркос, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Мате Валкуш сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Педро Вивес Маркос имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Мате Валкуш – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Мате Валкуш и Педро Вивес Маркос на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мате Валкуш — Педро Вивес Маркос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мате Валкуш и Педро Вивес Маркос букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мате Валкуш и Педро Вивес Маркос проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-375090-koreya-teq-avstraliya-teq-prognoz-i-stavki-ot-specialista-18-03-21/