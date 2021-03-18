Прогноз Хосе Франсиско Видал Асорин — Алекс Марти-Пухольрас (19-го марта), ставки и коэффициенты

Хосе Франсиско Видал Асорин — Алекс Марти-Пухольрас. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.03.21)

19-го марта 2021 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хосе Франсиско Видал Асорин , а противостоять в этом поединке будет Алекс Марти-Пухольрас.



19-го марта 2021 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Хосе Франсиско Видал Асорин и Алекс Марти-Пухольрас. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Хосе Франсиско Видал Асорин может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хосе Франсиско Видал Асорин — Алекс Марти-Пухольрас:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 19-го марта 2021 года встречаются Хосе Франсиско Видал Асорин и Алекс Марти-Пухольрас. Начало поединка запланировано на 16:30 по МСК. Хосе Франсиско Видал Асорин является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Хосе Франсиско Видал Асорин

Так как Хосе Франсиско Видал Асорин выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Хосе Франсиско Видал Асорин снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Хосе Франсиско Видал Асорин, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Хосе Франсиско Видал Асорин чем-то удивить, пока не ясно.



Алекс Марти-Пухольрас

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Алекс Марти-Пухольрас в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Алекс Марти-Пухольрас уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Алекс Марти-Пухольрас уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Алекс Марти-Пухольрас обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Хосе Франсиско Видал Асорин и Алекс Марти-Пухольрас уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Хосе Франсиско Видал Асорин — Алекс Марти-Пухольрас (19-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Хосе Франсиско Видал Асорин

На данном турнире Хосе Франсиско Видал Асорин выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Хосе Франсиско Видал Асорин выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Хосе Франсиско Видал Асорин допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Хосе Франсиско Видал Асорин особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Хосе Франсиско Видал Асорин, это умение играть на травяных кортах.

Алекс Марти-Пухольрас

Выступать в зале Алекс Марти-Пухольрас не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Алекс Марти-Пухольрас старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Алекс Марти-Пухольрас принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Алекс Марти-Пухольрас демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Алекс Марти-Пухольрас даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Алекс Марти-Пухольрас хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Хосе Франсиско Видал Асорин — Алекс Марти-Пухольрас Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хосе Франсиско Видал Асорин и Алекс Марти-Пухольрас. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хосе Франсиско Видал Асорин и Алекс Марти-Пухольрас встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хосе Франсиско Видал Асорин и Алекс Марти-Пухольрас довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хосе Франсиско Видал Асорин и Алекс Марти-Пухольрас подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хосе Франсиско Видал Асорин — Алекс Марти-Пухольрас: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Хосе Франсиско Видал Асорин и Алекс Марти-Пухольрас из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Алекс Марти-Пухольрас относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Алекс Марти-Пухольрас проводит второй или третий матч. А вот Хосе Франсиско Видал Асорин как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Хосе Франсиско Видал Асорин, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Хосе Франсиско Видал Асорин без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Хосе Франсиско Видал Асорин вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хосе Франсиско Видал Асорин — Алекс Марти-Пухольрас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хосе Франсиско Видал Асорин и Алекс Марти-Пухольрас букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хосе Франсиско Видал Асорин и Алекс Марти-Пухольрас проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-375587-prognozy-i-stavki-na-match-izumrud-zhen-sapfir-zhen-19-03-21/