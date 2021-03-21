Форейтек/Шафранек — Реид/Хелиоваара: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Форейтек/Шафранек — Реид/Хелиоваара (22 марта), ставки и коэффициенты

Форейтек/Шафранек — Реид/Хелиоваара (22 марта), ставки и коэффициенты

22 марта в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Форейтек/Шафранек , а противостоять в этом поединке будет Реид/Хелиоваара.



Так как Форейтек/Шафранек в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Реид/Хелиоваара, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 22 марта. Но, доказать обратное Форейтек/Шафранек все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Форейтек/Шафранек — Реид/Хелиоваара. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22 марта, ведь именно в этот день на корте встречаются Форейтек/Шафранек и Реид/Хелиоваара. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Форейтек/Шафранек имеет на своем счету три победы, Реид/Хелиоваара может похвастаться четырьмя.

Форейтек/Шафранек

На данный момент Форейтек/Шафранек является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Форейтек/Шафранек однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Форейтек/Шафранек демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Форейтек/Шафранек хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Форейтек/Шафранек часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Реид/Хелиоваара

Реид/Хелиоваара имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Реид/Хелиоваара уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Реид/Хелиоваара умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Реид/Хелиоваара обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Реид/Хелиоваара проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Форейтек/Шафранек и Реид/Хелиоваара являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Форейтек/Шафранек — Реид/Хелиоваара 22 марта

Форейтек/Шафранек

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Форейтек/Шафранек, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Форейтек/Шафранек уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Форейтек/Шафранек старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Форейтек/Шафранек, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Форейтек/Шафранек не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Форейтек/Шафранек все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Форейтек/Шафранек точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Реид/Хелиоваара

Этот сезон Реид/Хелиоваара проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Реид/Хелиоваара снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Реид/Хелиоваара слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Реид/Хелиоваара допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Форейтек/Шафранек — Реид/Хелиоваара Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Форейтек/Шафранек и Реид/Хелиоваара начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Форейтек/Шафранек и Реид/Хелиоваара показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Форейтек/Шафранек и Реид/Хелиоваара провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Форейтек/Шафранек и Реид/Хелиоваара действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Форейтек/Шафранек — Реид/Хелиоваара: будет сделан акцент на атакующий теннис

Форейтек/Шафранек и Реид/Хелиоваара которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Форейтек/Шафранек имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Реид/Хелиоваара хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Форейтек/Шафранек. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Реид/Хелиоваара умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Форейтек/Шафранек довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Реид/Хелиоваара вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Форейтек/Шафранек.

СЕГОДНЯ МАТЧ Форейтек/Шафранек — Реид/Хелиоваара. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Форейтек/Шафранек и Реид/Хелиоваара букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Форейтек/Шафранек и Реид/Хелиоваара проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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