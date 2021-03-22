Тимеа Бабош — Каролин Долхайд: снова ждем результативной игры

Прогноз Тимеа Бабош — Каролин Долхайд (22.03.2021), ставки и коэффициенты

Тимеа Бабош — Каролин Долхайд (22.03.2021), ставки и коэффициенты

22.03.2021 в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Тимеа Бабош , а противостоять в этом поединке будет Каролин Долхайд.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 22.03.2021, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Тимеа Бабош — Каролин Долхайд. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 23:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Тимеа Бабош, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тимеа Бабош — Каролин Долхайд:

До 22.03.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Тимеа Бабош — Каролин Долхайд вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Тимеа Бабош и Каролин Долхайд не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 23:00 по МСК.

Тимеа Бабош

Этот турнир Тимеа Бабош проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Тимеа Бабош может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Тимеа Бабош однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Тимеа Бабош имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Тимеа Бабош левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Тимеа Бабош хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Каролин Долхайд

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Каролин Долхайд в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Каролин Долхайд уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Каролин Долхайд уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Каролин Долхайд обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Тимеа Бабош и Каролин Долхайд. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Тимеа Бабош — Каролин Долхайд 22.03.2021

Тимеа Бабош

На данный момент Тимеа Бабош занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Тимеа Бабош снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Тимеа Бабош не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Тимеа Бабош не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Каролин Долхайд

На этом турнире Каролин Долхайд играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Каролин Долхайд какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Каролин Долхайд уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Каролин Долхайд много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Каролин Долхайд сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Каролин Долхайд не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Тимеа Бабош — Каролин Долхайд Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тимеа Бабош и Каролин Долхайд начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тимеа Бабош и Каролин Долхайд показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тимеа Бабош и Каролин Долхайд провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тимеа Бабош и Каролин Долхайд действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тимеа Бабош — Каролин Долхайд: снова ждем результативной игры

Тимеа Бабош и Каролин Долхайд которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Тимеа Бабош имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Каролин Долхайд хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Тимеа Бабош. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Каролин Долхайд умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Тимеа Бабош довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Каролин Долхайд вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Тимеа Бабош.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тимеа Бабош — Каролин Долхайд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Тимеа Бабош и Каролин Долхайд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Тимеа Бабош и Каролин Долхайд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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