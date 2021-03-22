Прогноз Кекеж/Полжичак — Рейес-Варела/Ромболи (23-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Кекеж/Полжичак — Рейес-Варела/Ромболи. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (23.03.21)

23 марта в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Кекеж/Полжичак , а противостоять в этом поединке будет Рейес-Варела/Ромболи.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Кекеж/Полжичак — Рейес-Варела/Ромболи, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 23 марта, а его начало по МСК будет в 12:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Кекеж/Полжичак. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Кекеж/Полжичак — Рейес-Варела/Ромболи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Кекеж/Полжичак — Рейес-Варела/Ромболи запланирован организаторами турнира на 23 марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Кекеж/Полжичак и Рейес-Варела/Ромболи встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Кекеж/Полжичак имеет три победы при одном поражении.

Кекеж/Полжичак

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Кекеж/Полжичак находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Кекеж/Полжичак является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Кекеж/Полжичак умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Кекеж/Полжичак обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Кекеж/Полжичак может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Рейес-Варела/Ромболи

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Рейес-Варела/Ромболи на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Рейес-Варела/Ромболи демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Рейес-Варела/Ромболи имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Рейес-Варела/Ромболи намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Рейес-Варела/Ромболи не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Рейес-Варела/Ромболи будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Рейес-Варела/Ромболи и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Рейес-Варела/Ромболи умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кекеж/Полжичак и Рейес-Варела/Ромболи впервые будут встречаться между собой. Если Кекеж/Полжичак уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Рейес-Варела/Ромболи пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кекеж/Полжичак демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кекеж/Полжичак – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Кекеж/Полжичак — Рейес-Варела/Ромболи (23 марта), ставки и коэффициенты

Кекеж/Полжичак

На данный момент Кекеж/Полжичак занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Кекеж/Полжичак снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Кекеж/Полжичак не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Кекеж/Полжичак не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Рейес-Варела/Ромболи

Выступать в зале Рейес-Варела/Ромболи не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Рейес-Варела/Ромболи старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Рейес-Варела/Ромболи принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Рейес-Варела/Ромболи демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Рейес-Варела/Ромболи даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Рейес-Варела/Ромболи хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Кекеж/Полжичак — Рейес-Варела/Ромболи Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кекеж/Полжичак и Рейес-Варела/Ромболи, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кекеж/Полжичак и Рейес-Варела/Ромболи играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кекеж/Полжичак, и Рейес-Варела/Ромболи неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кекеж/Полжичак — Рейес-Варела/Ромболи: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Кекеж/Полжичак и Рейес-Варела/Ромболи из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Рейес-Варела/Ромболи относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Рейес-Варела/Ромболи проводит второй или третий матч. А вот Кекеж/Полжичак как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Кекеж/Полжичак, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Кекеж/Полжичак без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Кекеж/Полжичак вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кекеж/Полжичак — Рейес-Варела/Ромболи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Кекеж/Полжичак и Рейес-Варела/Ромболи.



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