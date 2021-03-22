Прогноз Козаки/Педретти — Бхуну/Гальвао Боргес (23.03.2021), ставки и коэффициенты

Козаки/Педретти — Бхуну/Гальвао Боргес. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.03.21)

23 марта в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Козаки/Педретти , а противостоять в этом поединке будет Бхуну/Гальвао Боргес.



Козаки/Педретти сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 23 марта придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Бхуну/Гальвао Боргес. По Москве данный поединок начнется в 16:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Бхуну/Гальвао Боргес, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Козаки/Педретти — Бхуну/Гальвао Боргес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23 марта, ведь именно в этот день на корте встречаются Козаки/Педретти и Бхуну/Гальвао Боргес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 16:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Козаки/Педретти имеет на своем счету три победы, Бхуну/Гальвао Боргес может похвастаться четырьмя.

Козаки/Педретти

В большинстве своих выигранных поединков Козаки/Педретти берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Козаки/Педретти с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Козаки/Педретти сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Козаки/Педретти также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Бхуну/Гальвао Боргес

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Бхуну/Гальвао Боргес имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Бхуну/Гальвао Боргес демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Бхуну/Гальвао Боргес не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Бхуну/Гальвао Боргес не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Козаки/Педретти» — «Бхуну/Гальвао Боргес»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Козаки/Педретти и Бхуну/Гальвао Боргес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Козаки/Педретти — Бхуну/Гальвао Боргес 23 марта

Козаки/Педретти

На данном турнире Козаки/Педретти выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Козаки/Педретти выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Козаки/Педретти допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Козаки/Педретти особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Козаки/Педретти, это умение играть на травяных кортах.

Бхуну/Гальвао Боргес

Бхуну/Гальвао Боргес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Бхуну/Гальвао Боргес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Бхуну/Гальвао Боргес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Бхуну/Гальвао Боргес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Бхуну/Гальвао Боргес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Козаки/Педретти — Бхуну/Гальвао Боргес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Козаки/Педретти и Бхуну/Гальвао Боргес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Козаки/Педретти и Бхуну/Гальвао Боргес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Козаки/Педретти и Бхуну/Гальвао Боргес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Козаки/Педретти и Бхуну/Гальвао Боргес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Козаки/Педретти — Бхуну/Гальвао Боргес: андердог способен удивить фаворита

Козаки/Педретти и Бхуну/Гальвао Боргес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Козаки/Педретти имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бхуну/Гальвао Боргес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Козаки/Педретти. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бхуну/Гальвао Боргес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Козаки/Педретти довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бхуну/Гальвао Боргес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Козаки/Педретти.

СЕГОДНЯ МАТЧ Козаки/Педретти — Бхуну/Гальвао Боргес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Козаки/Педретти и Бхуну/Гальвао Боргес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-377956-prognoz-na-match-kings-suns-ot-eksperta-23-03-21/