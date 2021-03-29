Орлов/Эскобедо — Оливейра/Фалькао: порядок побьёт класс

Прогноз Орлов/Эскобедо — Оливейра/Фалькао (29.03.2021), ставки и коэффициенты

Орлов/Эскобедо — Оливейра/Фалькао (29.03.2021), ставки и коэффициенты

29.03.2021 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Орлов/Эскобедо , а противостоять в этом поединке будет Оливейра/Фалькао.



Судья теннисного матча Орлов/Эскобедо — Оливейра/Фалькао должен дать знак о старте игры в 13:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 29.03.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Орлов/Эскобедо имеет четыре победы, то Оливейра/Фалькао может похвастаться лишь двумя победами.



Орлов/Эскобедо — Оливейра/Фалькао. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 29.03.2021 откроет его противостояние Орлов/Эскобедо — Оливейра/Фалькао. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Оливейра/Фалькао может гордиться семью победами, а вот Орлов/Эскобедо имеет только пять выигранных встреч.

Орлов/Эскобедо

В этом сезоне Орлов/Эскобедо демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Орлов/Эскобедо снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Орлов/Эскобедо является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Орлов/Эскобедо не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Орлов/Эскобедо еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Оливейра/Фалькао

На этом турнире Оливейра/Фалькао выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Оливейра/Фалькао снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Оливейра/Фалькао чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Оливейра/Фалькао уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Оливейра/Фалькао зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Орлов/Эскобедо — Оливейра/Фалькао. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Орлов/Эскобедо — Оливейра/Фалькао (29.03.2021), ставки и коэффициенты

Орлов/Эскобедо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Орлов/Эскобедо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Орлов/Эскобедо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Орлов/Эскобедо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Орлов/Эскобедо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Орлов/Эскобедо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Орлов/Эскобедо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Орлов/Эскобедо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Оливейра/Фалькао

Оливейра/Фалькао лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Оливейра/Фалькао играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Оливейра/Фалькао начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Оливейра/Фалькао выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Оливейра/Фалькао сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Орлов/Эскобедо — Оливейра/Фалькао Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Орлов/Эскобедо — Оливейра/Фалькао: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Орлов/Эскобедо сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Оливейра/Фалькао имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Орлов/Эскобедо – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Орлов/Эскобедо — Оливейра/Фалькао. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Орлов/Эскобедо и Оливейра/Фалькао сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Орлов/Эскобедо, и Оливейра/Фалькао будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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