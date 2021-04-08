Миедлер/Эскобедо — Бранкаччо/Эстеве Лобато. Прогноз, ставки на матч(08.04.21)

Прогноз Миедлер/Эскобедо — Бранкаччо/Эстеве Лобато (08-го апреля), ставки и коэффициенты

Миедлер/Эскобедо — Бранкаччо/Эстеве Лобато (08-го апреля), ставки и коэффициенты

08-го апреля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Миедлер/Эскобедо , а противостоять в этом поединке будет Бранкаччо/Эстеве Лобато.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 08-го апреля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Миедлер/Эскобедо — Бранкаччо/Эстеве Лобато. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Миедлер/Эскобедо, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Миедлер/Эскобедо — Бранкаччо/Эстеве Лобато. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 08-го апреля встречаются Миедлер/Эскобедо и Бранкаччо/Эстеве Лобато. Начало поединка запланировано на 19:00 по МСК. Миедлер/Эскобедо является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Миедлер/Эскобедо

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Миедлер/Эскобедо находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Миедлер/Эскобедо является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Миедлер/Эскобедо умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Миедлер/Эскобедо обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Миедлер/Эскобедо может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бранкаччо/Эстеве Лобато

На этом турнире Бранкаччо/Эстеве Лобато выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бранкаччо/Эстеве Лобато снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бранкаччо/Эстеве Лобато чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бранкаччо/Эстеве Лобато уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бранкаччо/Эстеве Лобато зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Миедлер/Эскобедо — Бранкаччо/Эстеве Лобато

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Миедлер/Эскобедо и Бранкаччо/Эстеве Лобато. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Миедлер/Эскобедо и Бранкаччо/Эстеве Лобато должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Миедлер/Эскобедо — Бранкаччо/Эстеве Лобато. Прогноз, ставки на матч(08.04.21)

Миедлер/Эскобедо

К данному турниру Миедлер/Эскобедо подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Миедлер/Эскобедо находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Миедлер/Эскобедо не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Миедлер/Эскобедо старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Миедлер/Эскобедо демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бранкаччо/Эстеве Лобато

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Бранкаччо/Эстеве Лобато хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Бранкаччо/Эстеве Лобато никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Бранкаччо/Эстеве Лобато сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Бранкаччо/Эстеве Лобато всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Миедлер/Эскобедо — Бранкаччо/Эстеве Лобато Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Миедлер/Эскобедо и Бранкаччо/Эстеве Лобато начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Миедлер/Эскобедо и Бранкаччо/Эстеве Лобато показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Миедлер/Эскобедо и Бранкаччо/Эстеве Лобато провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Миедлер/Эскобедо и Бранкаччо/Эстеве Лобато действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Миедлер/Эскобедо — Бранкаччо/Эстеве Лобато: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Миедлер/Эскобедо и Бранкаччо/Эстеве Лобато из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бранкаччо/Эстеве Лобато относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бранкаччо/Эстеве Лобато проводит второй или третий матч. А вот Миедлер/Эскобедо как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Миедлер/Эскобедо, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Миедлер/Эскобедо без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Миедлер/Эскобедо вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Миедлер/Эскобедо — Бранкаччо/Эстеве Лобато. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Миедлер/Эскобедо и Бранкаччо/Эстеве Лобато.



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