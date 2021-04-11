Прогноз Чикаго Буллз (amuralex) — Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) (12-го апреля), ставки и коэффициенты

Чикаго Буллз (amuralex) — Мемфис Гриззлис (xDefab1ex). Прогноз, ставки на матч (12.04.21)

12-го апреля 2021 года в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K21, в котором на своей площадке местный клуб Чикаго Буллз (amuralex) примет соперника по национальному первенству Мемфис Гриззлис (xDefab1ex).



Баскетболисты клубов Чикаго Буллз (amuralex) и Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) в 00:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 12-го апреля 2021 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Чикаго Буллз (amuralex) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Чикаго Буллз (amuralex) также является лидером по количеству побед.



Чикаго Буллз (amuralex) — Мемфис Гриззлис (xDefab1ex). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Чикаго Буллз (amuralex) — Мемфис Гриззлис (xDefab1ex), запланированное на 12-го апреля 2021 года. Поставить на матч можно будет до 00:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) была еще пять лет назад.

Чикаго Буллз (amuralex)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Чикаго Буллз (amuralex) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Чикаго Буллз (amuralex) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Чикаго Буллз (amuralex) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Мемфис Гриззлис (xDefab1ex)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Чикаго Буллз (amuralex) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 12-го апреля 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Мемфис Гриззлис (xDefab1ex), так что в 00:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Чикаго Буллз (amuralex). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Чикаго Буллз (amuralex) — Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) (12-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Чикаго Буллз (amuralex)

В этом сезоне баскетбольный клуб Чикаго Буллз (amuralex) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Чикаго Буллз (amuralex) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Мемфис Гриззлис (xDefab1ex)

После того, как баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Чикаго Буллз (amuralex) — Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Чикаго Буллз (amuralex) — Мемфис Гриззлис (xDefab1ex), который должен пройти 12-го апреля 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Чикаго Буллз (amuralex) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Чикаго Буллз (amuralex) — Мемфис Гриззлис (xDefab1ex): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Чикаго Буллз (amuralex) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Чикаго Буллз (amuralex) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Чикаго Буллз (amuralex) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Чикаго Буллз (amuralex) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чикаго Буллз (amuralex) — Мемфис Гриззлис (xDefab1ex). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Чикаго Буллз (amuralex) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Чикаго Буллз (amuralex) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Чикаго Буллз (amuralex) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (xDefab1ex) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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