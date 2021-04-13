Прогноз Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) — Сан-Антонио Сперз (Deano) (13-го апреля), ставки и коэффициенты

Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) — Сан-Антонио Сперз (Deano). Прогноз, ставки на матч. NBA (13.04.21)

13-го апреля 2021 года в 16:11 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) примет соперника по национальному первенству Сан-Антонио Сперз (Deano).



13-го апреля 2021 года состоится баскетбольный матч Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) – Сан-Антонио Сперз (Deano), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 16:11. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) — Сан-Антонио Сперз (Deano):

Поклонники баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) намерены 13-го апреля 2021 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Сан-Антонио Сперз (Deano). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 16:11 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Мемфис Гриззлис (BIGDOGG)

В этом сезоне баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) вообще лидирует в чемпионате.



Сан-Антонио Сперз (Deano)

Прогресс баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперз (Deano) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (Deano) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (Deano) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Мемфис Гриззлис (BIGDOGG)» — «Сан-Антонио Сперз (Deano)»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) собираются 13-го апреля 2021 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Сан-Антонио Сперз (Deano). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 16:11 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) — Сан-Антонио Сперз (Deano). Прогноз, ставки на матч(13.04.21)

Мемфис Гриззлис (BIGDOGG)

Сейчас баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Сан-Антонио Сперз (Deano)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (Deano) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (Deano) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сан-Антонио Сперз (Deano) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) — Сан-Антонио Сперз (Deano) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) — Сан-Антонио Сперз (Deano), который должен пройти 13-го апреля 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 16:11 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) — Сан-Антонио Сперз (Deano): хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (Deano) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (Deano) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сан-Антонио Сперз (Deano) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (Deano) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) — Сан-Антонио Сперз (Deano). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (BIGDOGG) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперз (Deano) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (Deano) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Сан-Антонио Сперз (Deano) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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