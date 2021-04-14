Джули Ниемайер — Мариам Болквадзе: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Джули Ниемайер — Мариам Болквадзе (14 апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джули Ниемайер — Мариам Болквадзе 14-го апреля

14-го апреля в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джули Ниемайер , а противостоять в этом поединке будет Мариам Болквадзе.



Теннисное противостояние Джули Ниемайер — Мариам Болквадзе пройдет 14-го апреля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 12:30 по московскому времени. Хотя Джули Ниемайер и Мариам Болквадзе уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Мариам Болквадзе.



Джули Ниемайер — Мариам Болквадзе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 14-го апреля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Джули Ниемайер — Мариам Болквадзе вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Джули Ниемайер и Мариам Болквадзе не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:30 по МСК.

Джули Ниемайер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Джули Ниемайер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Джули Ниемайер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Джули Ниемайер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Джули Ниемайер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Джули Ниемайер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мариам Болквадзе

На этом турнире Мариам Болквадзе играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мариам Болквадзе все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мариам Болквадзе не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мариам Болквадзе уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мариам Болквадзе на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мариам Болквадзе пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Джули Ниемайер и Мариам Болквадзе – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Джули Ниемайер — Мариам Болквадзе 14-го апреля

Джули Ниемайер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джули Ниемайер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джули Ниемайер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джули Ниемайер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джули Ниемайер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джули Ниемайер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джули Ниемайер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джули Ниемайер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мариам Болквадзе

На этом турнире Мариам Болквадзе играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мариам Болквадзе какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мариам Болквадзе уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мариам Болквадзе много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мариам Болквадзе сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мариам Болквадзе не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Джули Ниемайер — Мариам Болквадзе Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джули Ниемайер и Мариам Болквадзе аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Джули Ниемайер и Мариам Болквадзе обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Джули Ниемайер и Мариам Болквадзе постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Джули Ниемайер — Мариам Болквадзе: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джули Ниемайер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джули Ниемайер и Мариам Болквадзе отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мариам Болквадзе в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джули Ниемайер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мариам Болквадзе сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джули Ниемайер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джули Ниемайер — Мариам Болквадзе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джули Ниемайер и Мариам Болквадзе, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-391111-sagadat-ayyap-aleksandr-brayanin-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-14-04-21/