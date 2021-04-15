Алисса Симончини — Джемма Карбис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.04.21)

Прогноз Алисса Симончини — Джемма Карбис (16-го апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алисса Симончини — Джемма Карбис 16 апреля

16 апреля в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Алисса Симончини , а противостоять в этом поединке будет Джемма Карбис.



Судья теннисного матча Алисса Симончини — Джемма Карбис должен дать знак о старте игры в 02:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 16 апреля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Алисса Симончини и Джемма Карбис более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Алисса Симончини имеет четыре победы, то Джемма Карбис может похвастаться лишь двумя победами.



Алисса Симончини — Джемма Карбис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

16 апреля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Алисса Симончини — Джемма Карбис. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 02:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Джемма Карбис, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Джемма Карбис выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Алисса Симончини

В этом сезоне Алисса Симончини демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Алисса Симончини снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Алисса Симончини является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Алисса Симончини не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Алисса Симончини еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Джемма Карбис

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джемма Карбис на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джемма Карбис демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джемма Карбис имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джемма Карбис намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джемма Карбис не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джемма Карбис будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джемма Карбис и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джемма Карбис умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Алисса Симончини» — «Джемма Карбис»: прогноз автора

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Алисса Симончини — Джемма Карбис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.04.21)

Алисса Симончини

Несмотря на внушительный возраст, Алисса Симончини демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Алисса Симончини гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Алисса Симончини обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Алисса Симончини снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Алисса Симончини может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джемма Карбис

Выступать в зале Джемма Карбис не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джемма Карбис старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джемма Карбис принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джемма Карбис демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джемма Карбис даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джемма Карбис хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Алисса Симончини — Джемма Карбис Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Алисса Симончини и Джемма Карбис. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Алисса Симончини и Джемма Карбис встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Алисса Симончини и Джемма Карбис довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Алисса Симончини и Джемма Карбис подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Алисса Симончини — Джемма Карбис: кто пройдет в следующий раунд?

Алисса Симончини и Джемма Карбис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алисса Симончини имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джемма Карбис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алисса Симончини. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джемма Карбис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алисса Симончини довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джемма Карбис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алисса Симончини.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алисса Симончини — Джемма Карбис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Алисса Симончини и Джемма Карбис.



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