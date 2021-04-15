Михаэла Бузарнеску — Мартина Тревизан: ставим на двойные ошибки

Прогноз Михаэла Бузарнеску — Мартина Тревизан (16.04.2021), ставки и коэффициенты

Михаэла Бузарнеску — Мартина Тревизан (16 апреля), ставки и коэффициенты

16 апреля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Билли Джин Кинг, в котором на корт выйдут Михаэла Бузарнеску , а противостоять в этом поединке будет Мартина Тревизан.



Так как Михаэла Бузарнеску в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Мартина Тревизан, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 16 апреля. Но, доказать обратное Михаэла Бузарнеску все же сможет в 17:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михаэла Бузарнеску — Мартина Тревизан:

Теннисный поединок Михаэла Бузарнеску — Мартина Тревизан запланирован организаторами турнира на 16 апреля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Михаэла Бузарнеску и Мартина Тревизан встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Михаэла Бузарнеску имеет три победы при одном поражении.

Михаэла Бузарнеску

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Михаэла Бузарнеску находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Михаэла Бузарнеску является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Михаэла Бузарнеску умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Михаэла Бузарнеску обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Михаэла Бузарнеску может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мартина Тревизан

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Мартина Тревизанв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Мартина Тревизан играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Мартина Тревизан держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Мартина Тревизан демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Мартина Тревизан находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Кубок Билли Джин Кинг, Михаэла Бузарнеску — Мартина Тревизан

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Михаэла Бузарнеску — Мартина Тревизан (16 апреля), ставки и коэффициенты

Михаэла Бузарнеску

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Михаэла Бузарнеску выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Михаэла Бузарнеску всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Михаэла Бузарнеску уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Михаэла Бузарнеску занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Михаэла Бузарнеску больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Михаэла Бузарнеску имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мартина Тревизан

Мартина Тревизан лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мартина Тревизан играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мартина Тревизан начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мартина Тревизан выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мартина Тревизан сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Михаэла Бузарнеску — Мартина Тревизан Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Михаэла Бузарнеску и Мартина Тревизан. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Михаэла Бузарнеску — Мартина Тревизан: ставим на двойные ошибки

Михаэла Бузарнеску и Мартина Тревизан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Михаэла Бузарнеску имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мартина Тревизан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Михаэла Бузарнеску. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мартина Тревизан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Михаэла Бузарнеску довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мартина Тревизан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Михаэла Бузарнеску.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михаэла Бузарнеску — Мартина Тревизан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Михаэла Бузарнеску и Мартина Тревизан сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Михаэла Бузарнеску, и Мартина Тревизан будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-392662-prognoz-na-match-gadekinahimana-limacuda-ot-eksperta-16-04-21/