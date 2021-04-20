Прогноз Факундо Диас Акоста — Марсело Томас Барриос-Вера (20 апреля), ставки и коэффициенты

Факундо Диас Акоста — Марсело Томас Барриос-Вера. Прогноз, ставки на матч (20.04.21)

20-го апреля 2021 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Факундо Диас Акоста , а противостоять в этом поединке будет Марсело Томас Барриос-Вера.



Факундо Диас Акоста сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 20-го апреля 2021 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Марсело Томас Барриос-Вера. По Москве данный поединок начнется в 19:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Марсело Томас Барриос-Вера, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Факундо Диас Акоста — Марсело Томас Барриос-Вера. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Факундо Диас Акоста — Марсело Томас Барриос-Вера запланирован организаторами турнира на 20-го апреля 2021 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Факундо Диас Акоста и Марсело Томас Барриос-Вера встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Факундо Диас Акоста имеет три победы при одном поражении.

Факундо Диас Акоста

Факундо Диас Акоста отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Факундо Диас Акоста проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Факундо Диас Акоста проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Факундо Диас Акоста играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Факундо Диас Акоста больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Марсело Томас Барриос-Вера

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Марсело Томас Барриос-Вера теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Марсело Томас Барриос-Вера имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Марсело Томас Барриос-Вера испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Марсело Томас Барриос-Вера выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Марсело Томас Барриос-Вера занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Факундо Диас Акоста и Марсело Томас Барриос-Вера являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Факундо Диас Акоста — Марсело Томас Барриос-Вера. Прогноз, ставки на матч(20.04.21)

Факундо Диас Акоста

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Факундо Диас Акоста выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Факундо Диас Акоста всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Факундо Диас Акоста уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Факундо Диас Акоста занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Факундо Диас Акоста больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Факундо Диас Акоста имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Марсело Томас Барриос-Вера

На этом турнире Марсело Томас Барриос-Вера играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Марсело Томас Барриос-Вера какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Марсело Томас Барриос-Вера уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Марсело Томас Барриос-Вера много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Марсело Томас Барриос-Вера сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Марсело Томас Барриос-Вера не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Факундо Диас Акоста — Марсело Томас Барриос-Вера Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Факундо Диас Акоста и Марсело Томас Барриос-Вера. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Факундо Диас Акоста и Марсело Томас Барриос-Вера встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Факундо Диас Акоста и Марсело Томас Барриос-Вера довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Факундо Диас Акоста и Марсело Томас Барриос-Вера подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Факундо Диас Акоста — Марсело Томас Барриос-Вера: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Факундо Диас Акоста и Марсело Томас Барриос-Вера, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Факундо Диас Акоста и Марсело Томас Барриос-Вера уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Факундо Диас Акоста — Марсело Томас Барриос-Вера. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Факундо Диас Акоста и Марсело Томас Барриос-Вера сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Факундо Диас Акоста, и Марсело Томас Барриос-Вера будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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