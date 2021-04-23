Прогноз Тауринос де Арагуа — Гуайкериес де Маргарита (23-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Тауринос де Арагуа — Гуайкериес де Маргарита. Прогноз, ставки на матч (23.04.21)

23.04.2021 в 23:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Венесуэлы, в котором на своей площадке местный клуб Тауринос де Арагуа примет соперника по национальному первенству Гуайкериес де Маргарита.



23.04.2021 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Тауринос де Арагуа – Гуайкериес де Маргарита, который начнется в 23:45 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Тауринос де Арагуа были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тауринос де Арагуа — Гуайкериес де Маргарита:

В 23:45 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Тауринос де Арагуа и Гуайкериес де Маргарита. Организаторы турнира собираются провести данную игру 23.04.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Гуайкериес де Маргарита. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Тауринос де Арагуа, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Тауринос де Арагуа

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Тауринос де Арагуа не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Тауринос де Арагуа придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Тауринос де Арагуа ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Гуайкериес де Маргарита

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Гуайкериес де Маргарита потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Венесуэлы, Тауринос де Арагуа — Гуайкериес де Маргарита

Болельщики баскетбольного клуба Тауринос де Арагуа собираются 23.04.2021 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Гуайкериес де Маргарита. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 23:45 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Тауринос де Арагуа — Гуайкериес де Маргарита 23.04.2021

Тауринос де Арагуа

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Тауринос де Арагуа наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Тауринос де Арагуа сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Тауринос де Арагуа всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Тауринос де Арагуа бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Гуайкериес де Маргарита

В прошлом месяце баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Тауринос де Арагуа — Гуайкериес де Маргарита Прогнозы от БК «БалтБет»

На 23.04.2021 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Тауринос де Арагуа — Гуайкериес де Маргарита, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 23:45 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Тауринос де Арагуа — Гуайкериес де Маргарита: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб Тауринос де Арагуа очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Тауринос де Арагуа очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Гуайкериес де Маргарита был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Гуайкериес де Маргарита немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тауринос де Арагуа — Гуайкериес де Маргарита. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Тауринос де Арагуа был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Тауринос де Арагуа вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Тауринос де Арагуа практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Гуайкериес де Маргарита хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat2-397147-prognoz-na-match-las-vegas-remblers-tehas-tirans-23-04-21/