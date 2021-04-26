Прогноз Italy (TBL) жен — Brazil (TBL) жен (27 апреля), ставки и коэффициенты

Italy (TBL) жен — Brazil (TBL) жен. Прогноз, ставки на матч. Table Basketball League (27.04.21)

27 апреля в 00:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Table Basketball League, в котором на своей площадке местный клуб Italy (TBL) жен примет соперника по национальному первенству Brazil (TBL) жен.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Italy (TBL) жен – Brazil (TBL) жен вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 00:20 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 27 апреля и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Brazil (TBL) жен.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Italy (TBL) жен — Brazil (TBL) жен:

На 27 апреля в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Italy (TBL) жен — Brazil (TBL) жен. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 00:20 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Italy (TBL) жен, одержав семь побед.

Italy (TBL) жен

Баскетбольный клуб Italy (TBL) жен в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Italy (TBL) жен проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Brazil (TBL) жен

В составе баскетбольного клуба Brazil (TBL) жен нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Brazil (TBL) жен не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Brazil (TBL) жен уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Italy (TBL) жен — Brazil (TBL) жен

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Italy (TBL) жен наконец-то возвращаются домой, а 27 апреля им уже необходимо сыграть поединок против БК Brazil (TBL) жен. На площадке игроки обеих команд появятся в 00:20 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Italy (TBL) жен — Brazil (TBL) жен 27 апреля

Italy (TBL) жен

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Italy (TBL) жен наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Italy (TBL) жен сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Italy (TBL) жен всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Italy (TBL) жен бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Brazil (TBL) жен

В прошлом матче баскетбольный клуб Brazil (TBL) жен потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Brazil (TBL) жен и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Brazil (TBL) жен находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Italy (TBL) жен — Brazil (TBL) жен Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Italy (TBL) жен после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27 апреля сыграет матч против БК Brazil (TBL) жен. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:20 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Italy (TBL) жен также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Italy (TBL) жен — Brazil (TBL) жен: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Italy (TBL) жен подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Italy (TBL) жен и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Italy (TBL) жен еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Italy (TBL) жен сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Brazil (TBL) жен входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Brazil (TBL) жен не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Italy (TBL) жен — Brazil (TBL) жен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Italy (TBL) жен был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Italy (TBL) жен вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Italy (TBL) жен практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Brazil (TBL) жен сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Brazil (TBL) жен идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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