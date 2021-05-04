Прогноз Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил — Баррера-Агирре/Реами (04 мая), ставки и коэффициенты

Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил — Баррера-Агирре/Реами. Прогноз, ставки на матч (04.05.21)

04-го мая 2021 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил , а противостоять в этом поединке будет Баррера-Агирре/Реами.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил — Баррера-Агирре/Реами, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 04-го мая 2021 года, а его начало по МСК будет в 19:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил — Баррера-Агирре/Реами. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 19:00 по Москве Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Баррера-Агирре/Реами. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04-го мая 2021 года. Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил

В этом сезоне Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Баррера-Агирре/Реами

Во взрослом туре Баррера-Агирре/Реами проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Баррера-Агирре/Реами пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Баррера-Агирре/Реами предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Баррера-Агирре/Реами еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил — Баррера-Агирре/Реами

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил и Баррера-Агирре/Реами. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил — Баррера-Агирре/Реами (04-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил

На этом турнире именно Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Баррера-Агирре/Реами

В этом сезоне Баррера-Агирре/Реами действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Баррера-Агирре/Реами обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Баррера-Агирре/Реами не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Баррера-Агирре/Реами не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Баррера-Агирре/Реами имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил — Баррера-Агирре/Реами Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил и Баррера-Агирре/Реами. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил и Баррера-Агирре/Реами встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил и Баррера-Агирре/Реами довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил и Баррера-Агирре/Реами подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил — Баррера-Агирре/Реами: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил и Баррера-Агирре/Реами отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Баррера-Агирре/Реами в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Баррера-Агирре/Реами сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил — Баррера-Агирре/Реами. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил и Баррера-Агирре/Реами.



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