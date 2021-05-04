Лерой Гарибай/Татачар Венугопал — Прайс/Скотт: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Лерой Гарибай/Татачар Венугопал — Прайс/Скотт (04.05.2021), ставки и коэффициенты

Лерой Гарибай/Татачар Венугопал — Прайс/Скотт (04-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

04-го мая 2021 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лерой Гарибай/Татачар Венугопал , а противостоять в этом поединке будет Прайс/Скотт.



04-го мая 2021 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Лерой Гарибай/Татачар Венугопал и Прайс/Скотт. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 19:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Лерой Гарибай/Татачар Венугопал может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Лерой Гарибай/Татачар Венугопал — Прайс/Скотт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 04-го мая 2021 года встречаются Лерой Гарибай/Татачар Венугопал и Прайс/Скотт. Начало поединка запланировано на 19:30 по МСК. Лерой Гарибай/Татачар Венугопал является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Лерой Гарибай/Татачар Венугопал

Болельщики ожидали, что на этом турнире Лерой Гарибай/Татачар Венугопал продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Лерой Гарибай/Татачар Венугопал в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Лерой Гарибай/Татачар Венугопал сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Лерой Гарибай/Татачар Венугопал немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Прайс/Скотт

Прайс/Скотт имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Прайс/Скотт уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Прайс/Скотт умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Прайс/Скотт обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Прайс/Скотт проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Лерой Гарибай/Татачар Венугопал — Прайс/Скотт

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Лерой Гарибай/Татачар Венугопал и Прайс/Скотт впервые будут встречаться между собой. Если Лерой Гарибай/Татачар Венугопал уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Прайс/Скотт пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Лерой Гарибай/Татачар Венугопал демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Лерой Гарибай/Татачар Венугопал – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Лерой Гарибай/Татачар Венугопал — Прайс/Скотт 04-го мая 2021 года

Лерой Гарибай/Татачар Венугопал

В этом сезоне Лерой Гарибай/Татачар Венугопал демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Лерой Гарибай/Татачар Венугопал уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Лерой Гарибай/Татачар Венугопал любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Лерой Гарибай/Татачар Венугопал часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Лерой Гарибай/Татачар Венугопал умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Прайс/Скотт

В этом сезоне Прайс/Скотт действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Прайс/Скотт обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Прайс/Скотт не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Прайс/Скотт не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Прайс/Скотт имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Лерой Гарибай/Татачар Венугопал — Прайс/Скотт Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Лерой Гарибай/Татачар Венугопал и Прайс/Скотт. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Лерой Гарибай/Татачар Венугопал — Прайс/Скотт: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Лерой Гарибай/Татачар Венугопал имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Лерой Гарибай/Татачар Венугопал и Прайс/Скотт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Прайс/Скотт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Лерой Гарибай/Татачар Венугопал превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Прайс/Скотт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Лерой Гарибай/Татачар Венугопал гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лерой Гарибай/Татачар Венугопал — Прайс/Скотт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лерой Гарибай/Татачар Венугопал и Прайс/Скотт букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лерой Гарибай/Татачар Венугопал и Прайс/Скотт проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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