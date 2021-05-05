Прогноз Сихо Акита — Каролина Меллгени Родригес Алвеш (05 мая), ставки и коэффициенты

Сихо Акита — Каролина Меллгени Родригес Алвеш. Прогноз, ставки на матч (05.05.21)

05-го мая в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сихо Акита , а противостоять в этом поединке будет Каролина Меллгени Родригес Алвеш.



Теннисное противостояние Сихо Акита — Каролина Меллгени Родригес Алвеш пройдет 05-го мая, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 20:30 по московскому времени. Хотя Сихо Акита и Каролина Меллгени Родригес Алвеш уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Каролина Меллгени Родригес Алвеш.



Сихо Акита — Каролина Меллгени Родригес Алвеш. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 20:30 по Москве Сихо Акита выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Каролина Меллгени Родригес Алвеш. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 05-го мая. Сихо Акита не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Сихо Акита

В большинстве своих выигранных поединков Сихо Акита берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Сихо Акита с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Сихо Акита сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Сихо Акита также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Каролина Меллгени Родригес Алвеш

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Каролина Меллгени Родригес Алвеш на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Каролина Меллгени Родригес Алвеш демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Каролина Меллгени Родригес Алвеш имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Каролина Меллгени Родригес Алвеш намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Каролина Меллгени Родригес Алвеш не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Каролина Меллгени Родригес Алвеш будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Каролина Меллгени Родригес Алвеш и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Каролина Меллгени Родригес Алвеш умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Сихо Акита — Каролина Меллгени Родригес Алвеш

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Сихо Акита — Каролина Меллгени Родригес Алвеш. Прогноз, ставки на матч(05.05.21)

Сихо Акита

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Сихо Акита проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Сихо Акита в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Сихо Акита больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Сихо Акита уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Каролина Меллгени Родригес Алвеш

Каролина Меллгени Родригес Алвеш лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Каролина Меллгени Родригес Алвеш играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Каролина Меллгени Родригес Алвеш начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Каролина Меллгени Родригес Алвеш выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Каролина Меллгени Родригес Алвеш сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Сихо Акита — Каролина Меллгени Родригес Алвеш Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сихо Акита и Каролина Меллгени Родригес Алвеш начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сихо Акита и Каролина Меллгени Родригес Алвеш показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сихо Акита и Каролина Меллгени Родригес Алвеш провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сихо Акита и Каролина Меллгени Родригес Алвеш действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сихо Акита — Каролина Меллгени Родригес Алвеш: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сихо Акита имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сихо Акита и Каролина Меллгени Родригес Алвеш отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Каролина Меллгени Родригес Алвеш в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сихо Акита превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Каролина Меллгени Родригес Алвеш сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сихо Акита гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сихо Акита — Каролина Меллгени Родригес Алвеш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сихо Акита и Каролина Меллгени Родригес Алвеш. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сихо Акита и для Каролина Меллгени Родригес Алвеш, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-403786-yaponiya-kung-singapur-kung-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-kung-men-league-a-05-05-21/