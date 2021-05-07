Фернанда Контрерас Гомес — Панна Удварди. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.05.21)

Прогноз Фернанда Контрерас Гомес — Панна Удварди (08.05.2021), ставки и коэффициенты

Фернанда Контрерас Гомес — Панна Удварди (08 мая), ставки и коэффициенты

08 мая в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фернанда Контрерас Гомес , а противостоять в этом поединке будет Панна Удварди.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Фернанда Контрерас Гомес — Панна Удварди можно будет вплоть до 16:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 08 мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Фернанда Контрерас Гомес и Панна Удварди еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Фернанда Контрерас Гомес — Панна Удварди. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

08 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Фернанда Контрерас Гомес — Панна Удварди. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Панна Удварди, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Панна Удварди выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Фернанда Контрерас Гомес

В этом сезоне Фернанда Контрерас Гомес показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Фернанда Контрерас Гомес играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Фернанда Контрерас Гомес умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Фернанда Контрерас Гомес и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Фернанда Контрерас Гомес будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Фернанда Контрерас Гомес чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Панна Удварди

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Панна Удвардив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Панна Удварди играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Панна Удварди держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Панна Удварди демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Панна Удварди находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Фернанда Контрерас Гомес — Панна Удварди. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Фернанда Контрерас Гомес и Панна Удварди. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Фернанда Контрерас Гомес и Панна Удварди продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Фернанда Контрерас Гомес — Панна Удварди. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.05.21)

Фернанда Контрерас Гомес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Фернанда Контрерас Гомес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Фернанда Контрерас Гомес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Фернанда Контрерас Гомес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Фернанда Контрерас Гомес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Фернанда Контрерас Гомес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Фернанда Контрерас Гомес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Фернанда Контрерас Гомес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Панна Удварди

В этом сезоне Панна Удварди не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Панна Удварди сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Панна Удварди допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Панна Удварди допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Панна Удварди демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Фернанда Контрерас Гомес — Панна Удварди Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Фернанда Контрерас Гомес и Панна Удварди начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Фернанда Контрерас Гомес и Панна Удварди показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Фернанда Контрерас Гомес и Панна Удварди провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Фернанда Контрерас Гомес и Панна Удварди действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Фернанда Контрерас Гомес — Панна Удварди: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Фернанда Контрерас Гомес и Панна Удварди из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Панна Удварди относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Панна Удварди проводит второй или третий матч. А вот Фернанда Контрерас Гомес как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Фернанда Контрерас Гомес, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Фернанда Контрерас Гомес без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Фернанда Контрерас Гомес вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фернанда Контрерас Гомес — Панна Удварди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Фернанда Контрерас Гомес и Панна Удварди букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Фернанда Контрерас Гомес и Панна Удварди проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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