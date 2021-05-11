Андрианяфитримо/Моннет — Бушкэ/Коваль: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Андрианяфитримо/Моннет — Бушкэ/Коваль (11 мая), ставки и коэффициенты

Андрианяфитримо/Моннет — Бушкэ/Коваль (11.05.2021), ставки и коэффициенты

11.05.2021 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Андрианяфитримо/Моннет , а противостоять в этом поединке будет Бушкэ/Коваль.



Андрианяфитримо/Моннет считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Бушкэ/Коваль 11.05.2021 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 17:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андрианяфитримо/Моннет — Бушкэ/Коваль:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 11.05.2021 встречаются Андрианяфитримо/Моннет и Бушкэ/Коваль. Начало поединка запланировано на 17:00 по МСК. Андрианяфитримо/Моннет является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Андрианяфитримо/Моннет

Этот турнир Андрианяфитримо/Моннет проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Андрианяфитримо/Моннет может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Андрианяфитримо/Моннет однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Андрианяфитримо/Моннет имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Андрианяфитримо/Моннет левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Андрианяфитримо/Моннет хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Бушкэ/Коваль

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бушкэ/Ковальв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бушкэ/Коваль играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бушкэ/Коваль держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бушкэ/Коваль демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бушкэ/Коваль находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Андрианяфитримо/Моннет — Бушкэ/Коваль

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Андрианяфитримо/Моннет и Бушкэ/Коваль являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Андрианяфитримо/Моннет — Бушкэ/Коваль (11.05.2021), ставки и коэффициенты

Андрианяфитримо/Моннет

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Андрианяфитримо/Моннет выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Андрианяфитримо/Моннет всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Андрианяфитримо/Моннет уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Андрианяфитримо/Моннет занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Андрианяфитримо/Моннет больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Андрианяфитримо/Моннет имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бушкэ/Коваль

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Бушкэ/Коваль все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Бушкэ/Коваль сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Бушкэ/Коваль все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Бушкэ/Коваль предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Андрианяфитримо/Моннет — Бушкэ/Коваль Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Андрианяфитримо/Моннет и Бушкэ/Коваль. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Андрианяфитримо/Моннет и Бушкэ/Коваль встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Андрианяфитримо/Моннет и Бушкэ/Коваль довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Андрианяфитримо/Моннет и Бушкэ/Коваль подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Андрианяфитримо/Моннет — Бушкэ/Коваль: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Андрианяфитримо/Моннет имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Андрианяфитримо/Моннет и Бушкэ/Коваль отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бушкэ/Коваль в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Андрианяфитримо/Моннет превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бушкэ/Коваль сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Андрианяфитримо/Моннет гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрианяфитримо/Моннет — Бушкэ/Коваль. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Андрианяфитримо/Моннет и Бушкэ/Коваль сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Андрианяфитримо/Моннет, и Бушкэ/Коваль будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-407540-prognoz-na-match-yuriko-miyadzaki-ulrikke-eykeri-11-05-21/