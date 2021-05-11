Прогноз Ди Лорензо/Суон — Баптист/Осигве (11-го мая), ставки и коэффициенты

Ди Лорензо/Суон — Баптист/Осигве. Прогноз, ставки на матч (11.05.21)

11-го мая 2021 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ди Лорензо/Суон , а противостоять в этом поединке будет Баптист/Осигве.



Судья теннисного матча Ди Лорензо/Суон — Баптист/Осигве должен дать знак о старте игры в 23:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11-го мая 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ди Лорензо/Суон и Баптист/Осигве более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ди Лорензо/Суон имеет четыре победы, то Баптист/Осигве может похвастаться лишь двумя победами.



Ди Лорензо/Суон — Баптист/Осигве. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 23:00 по Москве Ди Лорензо/Суон выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Баптист/Осигве. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 11-го мая 2021 года. Ди Лорензо/Суон не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ди Лорензо/Суон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ди Лорензо/Суон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ди Лорензо/Суон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ди Лорензо/Суон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ди Лорензо/Суон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ди Лорензо/Суон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Баптист/Осигве

Нынешняя форма, которую демонстрирует Баптист/Осигве еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Баптист/Осигве постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Баптист/Осигве пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Баптист/Осигве не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Баптист/Осигве не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Ди Лорензо/Суон — Баптист/Осигве. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.05.21)

Ди Лорензо/Суон

На данный момент Ди Лорензо/Суон занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Ди Лорензо/Суон снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Ди Лорензо/Суон не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Ди Лорензо/Суон не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Баптист/Осигве

На этом турнире Баптист/Осигве играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Баптист/Осигве какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Баптист/Осигве уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Баптист/Осигве много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Баптист/Осигве сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Баптист/Осигве не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ди Лорензо/Суон — Баптист/Осигве Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ди Лорензо/Суон и Баптист/Осигве начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ди Лорензо/Суон и Баптист/Осигве показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ди Лорензо/Суон и Баптист/Осигве провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ди Лорензо/Суон и Баптист/Осигве действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ди Лорензо/Суон — Баптист/Осигве: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Ди Лорензо/Суон и Баптист/Осигве из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Баптист/Осигве относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Баптист/Осигве проводит второй или третий матч. А вот Ди Лорензо/Суон как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Ди Лорензо/Суон, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Ди Лорензо/Суон без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Ди Лорензо/Суон вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ди Лорензо/Суон — Баптист/Осигве. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ди Лорензо/Суон и Баптист/Осигве букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ди Лорензо/Суон и Баптист/Осигве проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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