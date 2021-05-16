Прогноз Молтени/Нильсен — Континен/Роже-Васслен (17-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Молтени/Нильсен — Континен/Роже-Васслен. Прогноз, ставки на матч (17.05.21)

17 мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Молтени/Нильсен , а противостоять в этом поединке будет Континен/Роже-Васслен.



В 11:00 по Москве Молтени/Нильсен и Континен/Роже-Васслен выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 17 мая. Единственный раз Молтени/Нильсен и Континен/Роже-Васслен встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Молтени/Нильсен сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Молтени/Нильсен — Континен/Роже-Васслен:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17 мая, так что в разделе тенниса можно найти поединок Молтени/Нильсен — Континен/Роже-Васслен. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:00 по Москве, пока не начался поединок. Молтени/Нильсен и Континен/Роже-Васслен еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Молтени/Нильсен

Болельщики ожидали, что на этом турнире Молтени/Нильсен продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Молтени/Нильсен в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Молтени/Нильсен сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Молтени/Нильсен немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Континен/Роже-Васслен

На этом турнире Континен/Роже-Васслен играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Континен/Роже-Васслен все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Континен/Роже-Васслен не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Континен/Роже-Васслен уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Континен/Роже-Васслен на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Континен/Роже-Васслен пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Молтени/Нильсен — Континен/Роже-Васслен

Молтени/Нильсен и Континен/Роже-Васслен – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Молтени/Нильсен — Континен/Роже-Васслен. Прогноз, ставки на матч(17.05.21)

Молтени/Нильсен

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Молтени/Нильсен, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Молтени/Нильсен уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Молтени/Нильсен старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Молтени/Нильсен, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Молтени/Нильсен не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Молтени/Нильсен все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Молтени/Нильсен точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Континен/Роже-Васслен

Континен/Роже-Васслен лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Континен/Роже-Васслен играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Континен/Роже-Васслен начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Континен/Роже-Васслен выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Континен/Роже-Васслен сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Молтени/Нильсен — Континен/Роже-Васслен Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Молтени/Нильсен и Континен/Роже-Васслен. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Молтени/Нильсен — Континен/Роже-Васслен: будет сделан акцент на атакующий теннис

Молтени/Нильсен и Континен/Роже-Васслен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Молтени/Нильсен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Континен/Роже-Васслен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Молтени/Нильсен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Континен/Роже-Васслен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Молтени/Нильсен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Континен/Роже-Васслен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Молтени/Нильсен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Молтени/Нильсен — Континен/Роже-Васслен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Молтени/Нильсен и Континен/Роже-Васслен. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Молтени/Нильсен и для Континен/Роже-Васслен, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-410602-yan-hursan-artem-bardin-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-16-05-21/