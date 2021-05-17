Прогноз Корвин/Шталдер — Оти/Шимизу (18-го мая), ставки и коэффициенты

Корвин/Шталдер — Оти/Шимизу. Прогноз, ставки на матч (18.05.21)

18 мая в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Корвин/Шталдер , а противостоять в этом поединке будет Оти/Шимизу.



Теннисное противостояние Корвин/Шталдер — Оти/Шимизу пройдет 18 мая, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 14:30 по московскому времени. Хотя Корвин/Шталдер и Оти/Шимизу уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Оти/Шимизу.



Корвин/Шталдер — Оти/Шимизу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

18 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Корвин/Шталдер — Оти/Шимизу. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Оти/Шимизу, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Оти/Шимизу выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Корвин/Шталдер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Корвин/Шталдер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Корвин/Шталдер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Корвин/Шталдер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Корвин/Шталдер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Корвин/Шталдер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Оти/Шимизу

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Оти/Шимизу на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Оти/Шимизу демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Оти/Шимизу имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Оти/Шимизу намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Оти/Шимизу не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Оти/Шимизу будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Оти/Шимизу и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Оти/Шимизу умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Корвин/Шталдер — Оти/Шимизу

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Корвин/Шталдер и Оти/Шимизу впервые будут встречаться между собой. Если Корвин/Шталдер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Оти/Шимизу пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Корвин/Шталдер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Корвин/Шталдер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Корвин/Шталдер — Оти/Шимизу 18 мая

Корвин/Шталдер

В этом сезоне Корвин/Шталдер демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Корвин/Шталдер уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Корвин/Шталдер любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Корвин/Шталдер часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Корвин/Шталдер умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Оти/Шимизу

Несмотря на свой молодой возраст, Оти/Шимизу демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Оти/Шимизу уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Оти/Шимизу станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Оти/Шимизу, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Оти/Шимизу умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Оти/Шимизу имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Корвин/Шталдер — Оти/Шимизу Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Корвин/Шталдер и Оти/Шимизу аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Корвин/Шталдер и Оти/Шимизу обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Корвин/Шталдер и Оти/Шимизу постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Корвин/Шталдер — Оти/Шимизу: андердог способен удивить фаворита

Корвин/Шталдер и Оти/Шимизу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Корвин/Шталдер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Оти/Шимизу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Корвин/Шталдер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Оти/Шимизу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Корвин/Шталдер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Оти/Шимизу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Корвин/Шталдер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Корвин/Шталдер — Оти/Шимизу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Корвин/Шталдер и Оти/Шимизу, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-411424-oriks-baffalos-chiba-lotte-marins-prognoz-professionala-na-match-18-05-21/