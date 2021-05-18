Прогноз Мариано Кестельбойм — Гай Орли Ирадукунда (18.05.2021), ставки и коэффициенты

Мариано Кестельбойм — Гай Орли Ирадукунда. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.05.21)

18-го мая в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мариано Кестельбойм , а противостоять в этом поединке будет Гай Орли Ирадукунда.



В 14:30 по Москве Мариано Кестельбойм и Гай Орли Ирадукунда выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 18-го мая. Единственный раз Мариано Кестельбойм и Гай Орли Ирадукунда встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Мариано Кестельбойм сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мариано Кестельбойм — Гай Орли Ирадукунда:

Мариано Кестельбойм имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18-го мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гай Орли Ирадукунда. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мариано Кестельбойм имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мариано Кестельбойм

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мариано Кестельбойм продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мариано Кестельбойм в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мариано Кестельбойм сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мариано Кестельбойм немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Гай Орли Ирадукунда

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гай Орли Ирадукунда теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гай Орли Ирадукунда имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гай Орли Ирадукунда испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гай Орли Ирадукунда выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гай Орли Ирадукунда занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Длительное время Мариано Кестельбойм и Гай Орли Ирадукунда не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Мариано Кестельбойм и Гай Орли Ирадукунда. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Мариано Кестельбойм — Гай Орли Ирадукунда (18-го мая), ставки и коэффициенты

Мариано Кестельбойм

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мариано Кестельбойм, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мариано Кестельбойм уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мариано Кестельбойм старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мариано Кестельбойм, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мариано Кестельбойм не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мариано Кестельбойм все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мариано Кестельбойм точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гай Орли Ирадукунда

Гай Орли Ирадукунда лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гай Орли Ирадукунда играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гай Орли Ирадукунда начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гай Орли Ирадукунда выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гай Орли Ирадукунда сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мариано Кестельбойм — Гай Орли Ирадукунда Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мариано Кестельбойм и Гай Орли Ирадукунда. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мариано Кестельбойм — Гай Орли Ирадукунда: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мариано Кестельбойм имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мариано Кестельбойм и Гай Орли Ирадукунда отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гай Орли Ирадукунда в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мариано Кестельбойм превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гай Орли Ирадукунда сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мариано Кестельбойм гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мариано Кестельбойм — Гай Орли Ирадукунда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мариано Кестельбойм и Гай Орли Ирадукунда сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мариано Кестельбойм, и Гай Орли Ирадукунда будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-411674-prognoz-na-match-ayla-aksu-mariyam-dalakishvili-18-05-21/