Прогноз Мирьям Бьорклунд — Эмилиано Аранго (20-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Мирьям Бьорклунд — Эмилиано Аранго. Прогноз, ставки на матч. ITF (20.05.21)

20-го мая в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мирьям Бьорклунд , а противостоять в этом поединке будет Эмилиано Аранго.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Мирьям Бьорклунд — Эмилиано Аранго, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 20-го мая, а его начало по МСК будет в 19:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Мирьям Бьорклунд. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Мирьям Бьорклунд — Эмилиано Аранго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 20-го мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Мирьям Бьорклунд и Эмилиано Аранго. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 19:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Мирьям Бьорклунд имеет на своем счету три победы, Эмилиано Аранго может похвастаться четырьмя.

Мирьям Бьорклунд

На данный момент Мирьям Бьорклунд является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Мирьям Бьорклунд поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Мирьям Бьорклунд пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Мирьям Бьорклунд слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Мирьям Бьорклунд будет более тщательно готовиться к поединку.



Эмилиано Аранго

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Эмилиано Арангов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Эмилиано Аранго играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Эмилиано Аранго держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Эмилиано Аранго демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Эмилиано Аранго находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Мирьям Бьорклунд» — «Эмилиано Аранго»: прогноз автора

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Мирьям Бьорклунд — Эмилиано Аранго. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.05.21)

Мирьям Бьорклунд

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мирьям Бьорклунд, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мирьям Бьорклунд уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мирьям Бьорклунд старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мирьям Бьорклунд, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мирьям Бьорклунд не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мирьям Бьорклунд все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мирьям Бьорклунд точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Эмилиано Аранго

Выступать в зале Эмилиано Аранго не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Эмилиано Аранго старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Эмилиано Аранго принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Эмилиано Аранго демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Эмилиано Аранго даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Эмилиано Аранго хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мирьям Бьорклунд — Эмилиано Аранго Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мирьям Бьорклунд и Эмилиано Аранго аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мирьям Бьорклунд и Эмилиано Аранго обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мирьям Бьорклунд и Эмилиано Аранго постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мирьям Бьорклунд — Эмилиано Аранго: погода помешает показать хороший теннис

Мирьям Бьорклунд и Эмилиано Аранго которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мирьям Бьорклунд имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Эмилиано Аранго хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мирьям Бьорклунд. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Эмилиано Аранго умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мирьям Бьорклунд довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Эмилиано Аранго вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мирьям Бьорклунд.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мирьям Бьорклунд — Эмилиано Аранго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Мирьям Бьорклунд и Эмилиано Аранго, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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